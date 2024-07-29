Стало известно, как вырос в цене набор первоклассника

Покупка всего необходимого для школьника, включая форму, обувь, рюкзак и канцтовары, в 2024 году обойдется почти в 15 тысяч рублей. Эта сумма выше уровня прошлого года примерно на 10%, отмечают аналитики «Платформы ОФД».
«Школьный набор (форма, рюкзак, рубашка–брюки–юбка, повседневная и спортивная обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник, тетради) обходится в этом году в 14,6 тыс. рублей. Сумма выше уровня прошлого года на 10%», — отметили аналитики компании, пишут «Известия».
При этом объемы предшкольных покупок в июле были ниже прошлогоднего уровня на 14%. Более 60% товаров из указанного набора в июле куплено онлайн на маркетплейсах и сайтах ритейлеров.
Эксперты Роспотребнадзора в преддверии 1 сентября дали советы, как правильно выбрать школьную форму для ребенка. Один из советов заключается в том, что одежду надо понюхать. Совет кажется странным, но на самом деле он очень важен — если одежда издаёт резкий химический запах, от покупки стоит воздержаться, так как в ткани может содержаться вредное вещество, пишет «Царьград».
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