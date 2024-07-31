Военврач рассказал о необычных случаях в зоне СВО

Военный хирург с позывным Михалыч: ВСУ ведут бои без правил

31 июля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Военврач с позывным Михалыч заявил, что ВСУ ведут боевые действия без правил Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный хирург с позывным Михалыч, имеющий опыт участия в семи конфликтах, принял решение вернуться на службу после трагической гибели своего зятя в ходе конфликта на Украине. О своем возвращении в строй и особенностях нынешнего конфликта он поделился с журналистами. «Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать», — отметил хирург, его слова передает RT. Он также поделился информацией о недостатке специалистов и необходимости дополнительного обучения медицинского персонала для работы в условиях СВО. Кроме того, военный хирург выразил озабоченность по поводу новых вызовов, с которыми сталкиваются медики на фронте. Включая ранения от кассетных боеприпасов и диверсии, такие как отравление воды местными жителями. Также с 2023 года ВСУ стали использовать разрывные пули, их не так давно отправили в страну из США. Помимо прочего, по словам военного, были случаи, когда ВС РФ жгли фосфорными боеприпасами. Ранее об обстреле фосфорными бомбами сообщалось в приграничные села Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе Белгородской области. ВСУ запустили их с помощью реактивной системы залпового огня «Град». В результате этого никто не пострадал, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный хирург с позывным Михалыч, имеющий опыт участия в семи конфликтах, принял решение вернуться на службу после трагической гибели своего зятя в ходе конфликта на Украине. О своем возвращении в строй и особенностях нынешнего конфликта он поделился с журналистами. «Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать», — отметил хирург, его слова передает RT. Он также поделился информацией о недостатке специалистов и необходимости дополнительного обучения медицинского персонала для работы в условиях СВО. Кроме того, военный хирург выразил озабоченность по поводу новых вызовов, с которыми сталкиваются медики на фронте. Включая ранения от кассетных боеприпасов и диверсии, такие как отравление воды местными жителями. Также с 2023 года ВСУ стали использовать разрывные пули, их не так давно отправили в страну из США. Помимо прочего, по словам военного, были случаи, когда ВС РФ жгли фосфорными боеприпасами. Ранее об обстреле фосфорными бомбами сообщалось в приграничные села Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе Белгородской области. ВСУ запустили их с помощью реактивной системы залпового огня «Град». В результате этого никто не пострадал, передает 360.ru.