Военврач рассказал о необычных случаях в зоне СВО

Военный хирург с позывным Михалыч: ВСУ ведут бои без правил
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Военврач с позывным Михалыч заявил, что ВСУ ведут боевые действия без правил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный хирург с позывным Михалыч, имеющий опыт участия в семи конфликтах, принял решение вернуться на службу после трагической гибели своего зятя в ходе конфликта на Украине. О своем возвращении в строй и особенностях нынешнего конфликта он поделился с журналистами.

«Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать», — отметил хирург, его слова передает RT. Он также поделился информацией о недостатке специалистов и необходимости дополнительного обучения медицинского персонала для работы в условиях СВО.

Кроме того, военный хирург выразил озабоченность по поводу новых вызовов, с которыми сталкиваются медики на фронте. Включая ранения от кассетных боеприпасов и диверсии, такие как отравление воды местными жителями. Также с 2023 года ВСУ стали использовать разрывные пули, их не так давно отправили в страну из США. Помимо прочего, по словам военного, были случаи, когда ВС РФ жгли фосфорными боеприпасами.

Ранее об обстреле фосфорными бомбами сообщалось в приграничные села Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе Белгородской области. ВСУ запустили их с помощью реактивной системы залпового огня «Град». В результате этого никто не пострадал, передает 360.ru.

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Военный хирург с позывным Михалыч, имеющий опыт участия в семи конфликтах, принял решение вернуться на службу после трагической гибели своего зятя в ходе конфликта на Украине. О своем возвращении в строй и особенностях нынешнего конфликта он поделился с журналистами. «Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать», — отметил хирург, его слова передает RT. Он также поделился информацией о недостатке специалистов и необходимости дополнительного обучения медицинского персонала для работы в условиях СВО. Кроме того, военный хирург выразил озабоченность по поводу новых вызовов, с которыми сталкиваются медики на фронте. Включая ранения от кассетных боеприпасов и диверсии, такие как отравление воды местными жителями. Также с 2023 года ВСУ стали использовать разрывные пули, их не так давно отправили в страну из США. Помимо прочего, по словам военного, были случаи, когда ВС РФ жгли фосфорными боеприпасами. Ранее об обстреле фосфорными бомбами сообщалось в приграничные села Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе Белгородской области. ВСУ запустили их с помощью реактивной системы залпового огня «Град». В результате этого никто не пострадал, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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