Трамп: Харрис отправляли на переговоры по СВО, но она не предотвратила конфликт

01 августа 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Камала Харрис не способна к переговорам, считает Трамп Фото: Official White House / Carlos Fyfe Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис в связи с украинским конфликтом, заявив, что она должна была предотвратить его, но не смогла. Трамп выразил свои мысли по этому поводу во время выступления перед сторонниками. «Вы знаете, что ее отправляли иметь дело с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы удержать его от [начала спецоперации] на Украине? Кто-нибудь может представить себе, что она ведет дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек», — заявил Трамп, слова которого прозвучали в ходе митинга в Пенсильвании. Ранее стало известно, что Харрис отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении военной помощи и введении санкций против России накануне специальной военной операции. Об этом сообщило американское издание Time. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис в связи с украинским конфликтом, заявив, что она должна была предотвратить его, но не смогла. Трамп выразил свои мысли по этому поводу во время выступления перед сторонниками. «Вы знаете, что ее отправляли иметь дело с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы удержать его от [начала спецоперации] на Украине? Кто-нибудь может представить себе, что она ведет дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек», — заявил Трамп, слова которого прозвучали в ходе митинга в Пенсильвании. Ранее стало известно, что Харрис отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении военной помощи и введении санкций против России накануне специальной военной операции. Об этом сообщило американское издание Time.