Шестеро пострадали, грудной ребенок спасен: что происходит в Нижнем Тагиле, где взорвался дом

В Нижнем Тагиле из-под завалов спасли грудного ребенка с матерью

01 августа 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел днем 1 августа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 1 августа произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81. По предварительным данным, разрушено порядка 15 квартир, шестеро пострадали. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Что известно о трагедии к этому часу — в сбойке URA.RU. Первые сообщения о взрыве и причина Первые сообщения о том, что произошло обрушение дома, начали появляться в 12:20. Очевидцы сообщали, что полностью рухнула часть дома. Позднее стало понятно, что обрушились первый и второй подъезды жилой пятиэтажки, пострадали порядка 15 квартир. Известно, что дом 1974 года постройки. На место вскоре прибыли спасатели, которые начали эвакуацию жильцов. Предварительная причина трагедия — взрыв бытового газа. Пострадавшие По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них четверо — дети. Из-под завалов уже достали троих взрослых и ребенка. Возможно, там могут находиться и другие люди, так как очевидцы сообщают о криках. Пострадавшим оказывают помощь медики. Возле дома рыдает мать, чей ребенок был внутри в момент обрушения. Один из жильцов из-за ударно волны вылетел с пятого этажа. Другая — начала заикаться. Реакция властей Сразу после взрыва ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место выехал заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, представители минздрава, министерства общественной безопасности и другие. Также на место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что всем пострадавшим будет оказана и материальная, и психологическая помощь. Еще больше информации о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 1 августа произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81. По предварительным данным, разрушено порядка 15 квартир, шестеро пострадали. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Что известно о трагедии к этому часу — в сбойке URA.RU. Первые сообщения о том, что произошло обрушение дома, начали появляться в 12:20. Очевидцы сообщали, что полностью рухнула часть дома. Позднее стало понятно, что обрушились первый и второй подъезды жилой пятиэтажки, пострадали порядка 15 квартир. Известно, что дом 1974 года постройки. На место вскоре прибыли спасатели, которые начали эвакуацию жильцов. Предварительная причина трагедия — взрыв бытового газа. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них четверо — дети. Из-под завалов уже достали троих взрослых и ребенка. Возможно, там могут находиться и другие люди, так как очевидцы сообщают о криках. Пострадавшим оказывают помощь медики. Возле дома рыдает мать, чей ребенок был внутри в момент обрушения. Один из жильцов из-за ударно волны вылетел с пятого этажа. Другая — начала заикаться. Сразу после взрыва ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место выехал заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, представители минздрава, министерства общественной безопасности и другие. Также на место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что всем пострадавшим будет оказана и материальная, и психологическая помощь. Еще больше информации о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.