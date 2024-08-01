Шестеро пострадали, грудной ребенок спасен: что происходит в Нижнем Тагиле, где взорвался дом

В Нижнем Тагиле из-под завалов спасли грудного ребенка с матерью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, сво
Взрыв произошел днем 1 августа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 1 августа произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81. По предварительным данным, разрушено порядка 15 квартир, шестеро пострадали. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Что известно о трагедии к этому часу — в сбойке URA.RU.

Первые сообщения о взрыве и причина

Первые сообщения о том, что произошло обрушение дома, начали появляться в 12:20. Очевидцы сообщали, что полностью рухнула часть дома. Позднее стало понятно, что обрушились первый и второй подъезды жилой пятиэтажки, пострадали порядка 15 квартир. Известно, что дом 1974 года постройки. На место вскоре прибыли спасатели, которые начали эвакуацию жильцов. Предварительная причина трагедия — взрыв бытового газа.

Пострадавшие

По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них четверо — дети. Из-под завалов уже достали троих взрослых и ребенка. Возможно, там могут находиться и другие люди, так как очевидцы сообщают о криках. Пострадавшим оказывают помощь медики. Возле дома рыдает мать, чей ребенок был внутри в момент обрушения. Один из жильцов из-за ударно волны вылетел с пятого этажа. Другая — начала заикаться.

Реакция властей

Сразу после взрыва ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место выехал заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, представители минздрава, министерства общественной безопасности и другие. Также на место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что всем пострадавшим будет оказана и материальная, и психологическая помощь. Еще больше информации о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 1 августа произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81. По предварительным данным, разрушено порядка 15 квартир, шестеро пострадали. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Что известно о трагедии к этому часу — в сбойке URA.RU. Первые сообщения о том, что произошло обрушение дома, начали появляться в 12:20. Очевидцы сообщали, что полностью рухнула часть дома. Позднее стало понятно, что обрушились первый и второй подъезды жилой пятиэтажки, пострадали порядка 15 квартир. Известно, что дом 1974 года постройки. На место вскоре прибыли спасатели, которые начали эвакуацию жильцов. Предварительная причина трагедия — взрыв бытового газа. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них четверо — дети. Из-под завалов уже достали троих взрослых и ребенка. Возможно, там могут находиться и другие люди, так как очевидцы сообщают о криках. Пострадавшим оказывают помощь медики. Возле дома рыдает мать, чей ребенок был внутри в момент обрушения. Один из жильцов из-за ударно волны вылетел с пятого этажа. Другая — начала заикаться. Сразу после взрыва ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место выехал заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, представители минздрава, министерства общественной безопасности и другие. Также на место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что всем пострадавшим будет оказана и материальная, и психологическая помощь. Еще больше информации о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...