Акции Apple и NVIDIA подешевели на фоне обвала японской биржи

05 августа 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Акции Apple подешевеют на 6%, NVIDIA — на 12% Фото: Илья Московец © URA.RU Акции компании Apple и NVIDIA дешевеют после падения ключевого индекса японской биржи. Это следует из данных биржи. «Акции Apple дешевеют на 6%», — свидетельствуют данные торгов. Акции NVIDIA опустились на 12%. Ранее сообщалось, что ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Это исторический рекорд падения со дня «черного понедельника» (дня мирового биржевого краха) 1987 года. Ключевой индекс Nikkei, является одним из главных показателей экономики Японии, отслеживает динамику стоимости акций 225 наиболее крупных и влиятельных компаний страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акции компании Apple и NVIDIA дешевеют после падения ключевого индекса японской биржи. Это следует из данных биржи. «Акции Apple дешевеют на 6%», — свидетельствуют данные торгов. Акции NVIDIA опустились на 12%. Ранее сообщалось, что ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Это исторический рекорд падения со дня «черного понедельника» (дня мирового биржевого краха) 1987 года. Ключевой индекс Nikkei, является одним из главных показателей экономики Японии, отслеживает динамику стоимости акций 225 наиболее крупных и влиятельных компаний страны.