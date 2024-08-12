Глава Курской области: ВСУ держат под контролем 28 населенных пунктов в Курской области

Глава Курской области Смирнов доложил Путину о глубине проникновения ВСУ
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путину доложили о глубине проникновения ВСУ в Курскую область Фото:

Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов, силы противника проникли в регион на 12 километров. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе заседания Совбеза.

«Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ — 12 километров», — заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Президент России Владимир Путин прервал его и уточнил, что такие данные могут точно доложить только в Минобороны.

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Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов, силы противника проникли в регион на 12 километров. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе заседания Совбеза. «Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ — 12 километров», — заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Президент России Владимир Путин прервал его и уточнил, что такие данные могут точно доложить только в Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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