Глава Курской области: ВСУ держат под контролем 28 населенных пунктов в Курской области

Глава Курской области Смирнов доложил Путину о глубине проникновения ВСУ

12 августа 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Путину доложили о глубине проникновения ВСУ в Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов, силы противника проникли в регион на 12 километров. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе заседания Совбеза. «Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ — 12 километров», — заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Президент России Владимир Путин прервал его и уточнил, что такие данные могут точно доложить только в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов, силы противника проникли в регион на 12 километров. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе заседания Совбеза. «Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ — 12 километров», — заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Президент России Владимир Путин прервал его и уточнил, что такие данные могут точно доложить только в Минобороны.