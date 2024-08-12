12 августа 2024

Илон Маск заявил об атаке на соцсеть X прямо перед интервью с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск пообещал опубликовать интервью отдельно
Илон Маск пообещал опубликовать интервью отдельно Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о технических проблемах на платформе X (ранее Twitter), где планировалась трансляция интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам предпринимателя, сайт соцсети подвергся DDOS-атаке.

«Похоже, что идет массированная DDOS-атака», — сообщил Маск через свой аккаунт в X. Из-за этой кибератаки многие пользователи могли столкнуться с проблемами при подключении, отметил он.

Маск заверил, что в случае невозможности восстановления полноценной работы сервиса, интервью будет опубликовано позднее. В худшем случае, работу придется продолжить с меньшим числом слушателей, добавил он.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Ранее Маск заявил, что будет выделять по 45 млн долларов каждый месяц комитету America PAC, который поддерживает Трампа. Об этом писала газета The Wall Street Journal.

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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о технических проблемах на платформе X (ранее Twitter), где планировалась трансляция интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам предпринимателя, сайт соцсети подвергся DDOS-атаке. «Похоже, что идет массированная DDOS-атака», — сообщил Маск через свой аккаунт в X. Из-за этой кибератаки многие пользователи могли столкнуться с проблемами при подключении, отметил он. Маск заверил, что в случае невозможности восстановления полноценной работы сервиса, интервью будет опубликовано позднее. В худшем случае, работу придется продолжить с меньшим числом слушателей, добавил он. Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Ранее Маск заявил, что будет выделять по 45 млн долларов каждый месяц комитету America PAC, который поддерживает Трампа. Об этом писала газета The Wall Street Journal.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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