Илон Маск заявил об атаке на соцсеть X прямо перед интервью с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о технических проблемах на платформе X (ранее Twitter), где планировалась трансляция интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам предпринимателя, сайт соцсети подвергся DDOS-атаке.
«Похоже, что идет массированная DDOS-атака», — сообщил Маск через свой аккаунт в X. Из-за этой кибератаки многие пользователи могли столкнуться с проблемами при подключении, отметил он.
Маск заверил, что в случае невозможности восстановления полноценной работы сервиса, интервью будет опубликовано позднее. В худшем случае, работу придется продолжить с меньшим числом слушателей, добавил он.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Ранее Маск заявил, что будет выделять по 45 млн долларов каждый месяц комитету America PAC, который поддерживает Трампа. Об этом писала газета The Wall Street Journal.
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