Серебряков*, подорвавший автомобиль в Москве, внесен в список террористов

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков включен в список террористов и экстремистов. В данный момент он находится под стражей.
«Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов», — сообщает РИА Новости. Он обвиняется в подрыве автомобиля в Москве.
Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. По данным МВД, в машине было размещено взрывное устройство. Вечером того же дня суд заочно арестовал Серебрякова, который уже находился в международном розыске и был задержан в Турции.
Ночью 26 июля его доставили в Москву. Он признался, что заложил бомбу и действовал под контролем СБУ, за что ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт, передает RT. Также Серебряков заявил о своем сотрудничестве со спецслужбами Украины с февраля 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».
*Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.