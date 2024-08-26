Серебряков*, подорвавший автомобиль в Москве, внесен в список террористов

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Задержанного Серебрякова* внесли в список террористов и экстремистов
Задержанного Серебрякова* внесли в список террористов и экстремистов Фото:

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков включен в список террористов и экстремистов. В данный момент он находится под стражей.

«Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов», — сообщает РИА Новости. Он обвиняется в подрыве автомобиля в Москве.

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. По данным МВД, в машине было размещено взрывное устройство. Вечером того же дня суд заочно арестовал Серебрякова, который уже находился в международном розыске и был задержан в Турции.

Ночью 26 июля его доставили в Москву. Он признался, что заложил бомбу и действовал под контролем СБУ, за что ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт, передает RT. Также Серебряков заявил о своем сотрудничестве со спецслужбами Украины с февраля 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».

*Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков включен в список террористов и экстремистов. В данный момент он находится под стражей. «Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов», — сообщает РИА Новости. Он обвиняется в подрыве автомобиля в Москве. Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. По данным МВД, в машине было размещено взрывное устройство. Вечером того же дня суд заочно арестовал Серебрякова, который уже находился в международном розыске и был задержан в Турции. Ночью 26 июля его доставили в Москву. Он признался, что заложил бомбу и действовал под контролем СБУ, за что ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт, передает RT. Также Серебряков заявил о своем сотрудничестве со спецслужбами Украины с февраля 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей». *Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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