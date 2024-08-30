На Камчатке произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатского края в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.0. Его очаг находился на глубине в 51 километр, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
«Землетрясение магнитудой 6.0 произошло у берегов Камчатки», — передает EMSC. Отмечается, что его очаг находился на глубине 51 километра. По другим данным Центра, магнитуда составила 5,9.
Также РИА Новости со ссылкой на данные Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» заявили, что магнитуда сейсмособытия у Камчатки составила 6,1. При том эпицентр находился на глубине 27 километров в 123 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Уточняется, что толчки ощущались в Вилючинске, Петропавловске-Камчатском, Елизове и в некоторых населенных пунктах Елизовского района, передает 360.ru. Приборы регистрировали последствия сейсмособытия силой в четыре-пять баллов.
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У берегов Камчатского края в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.0. Его очаг находился на глубине в 51 километр, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). «Землетрясение магнитудой 6.0 произошло у берегов Камчатки», — передает EMSC. Отмечается, что его очаг находился на глубине 51 километра. По другим данным Центра, магнитуда составила 5,9. Также РИА Новости со ссылкой на данные Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» заявили, что магнитуда сейсмособытия у Камчатки составила 6,1. При том эпицентр находился на глубине 27 километров в 123 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Уточняется, что толчки ощущались в Вилючинске, Петропавловске-Камчатском, Елизове и в некоторых населенных пунктах Елизовского района, передает 360.ru. Приборы регистрировали последствия сейсмособытия силой в четыре-пять баллов.