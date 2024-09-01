01 сентября 2024

Жители Тюменской области и ХМАО стали в два раза чаще брать автокредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы и югорчане за полгода суммарно набрали 35,93 миллиарда рублей кредитами для покупки авто
Тюменцы и югорчане за полгода суммарно набрали 35,93 миллиарда рублей кредитами для покупки авто Фото:

За первые полгода 2024 года в Тюменской области и ХМАО выдано в два раза больше автокредитов, чем за аналогичный период 2023 года. Такая информация следует из отчета Национального бюро кредитных историй.

«Динамика объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года… Ханты-Мансийский АО — Югра: изменение в 90,4%, Тюменская область (без ЯНАО и ХМАО): изменение в 99,2%» — написано в документе.

Всего в первом полугодии 2024 года тюменцы взяли 15,78 миллиардов рублей кредитов на автомобили, а югорчане — 20,15 миллиардов. В прошлом году статистика ровнялась 7,92 и 10,59 миллиардам в Тюменской области и ХМАО соответственно.

Досрочное погашение автокредита далеко не всегда правильное решение. Несмотря на существенные плюсы такого погашения (экономия на выплате процентов, улучшение кредитной истории), гасить кредит, если уже прошла половина срока кредитования, невыгодно.

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За первые полгода 2024 года в Тюменской области и ХМАО выдано в два раза больше автокредитов, чем за аналогичный период 2023 года. Такая информация следует из отчета Национального бюро кредитных историй. «Динамика объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года… Ханты-Мансийский АО — Югра: изменение в 90,4%, Тюменская область (без ЯНАО и ХМАО): изменение в 99,2%» — написано в документе. Всего в первом полугодии 2024 года тюменцы взяли 15,78 миллиардов рублей кредитов на автомобили, а югорчане — 20,15 миллиардов. В прошлом году статистика ровнялась 7,92 и 10,59 миллиардам в Тюменской области и ХМАО соответственно. Досрочное погашение автокредита далеко не всегда правильное решение. Несмотря на существенные плюсы такого погашения (экономия на выплате процентов, улучшение кредитной истории), гасить кредит, если уже прошла половина срока кредитования, невыгодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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