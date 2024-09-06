Петербургскую тюрьму «Кресты» выставят на аукцион: почему это место стало легендарным. Фото

В Санкт-Петербурге продают тюрьму «Кресты», где сидел Иосиф Бродский

06 сентября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Тюрьму «Кресты» в Санкт- Петербурге, где сидели многие политические заключенные, продадут на аукционе Фото: Zamir Usmanov\Global Look Press В Санкт-Петербурге до конца 2024 года выставили на аукцион тюрьму «Кресты», которая известна тем, что в ней сидели революционер, один из основателей Гражданской войны, Красной армии и Коминтерна Лев Троцкий, первый народный комиссар просвещения Советской России Анатолий Луначарский и поэт Иосиф Бродский. Новый владелец хочет эффективно использовать пространство тюрьмы, чтобы вернуть ее в городскую среду. Что известно о тюрьме «Кресты», ее история — в материале URA.RU. История знаменитой российской тюрьмы «Кресты» Одна из самых известных тюрем России — «Кресты» — начала строиться в 1884 году на Выборгской стороне Санкт-Петербурга по проекту архитектора Главного тюремного управления Антония Томишко. Строительство было завершено в 1892 году, исходный план предусматривал создание 960 помещений для 1150 арестантов, но в последствии количество камер увеличилось до 999. На строительство было затрачено 1,5 миллиона рублей, и здание отличалось крепостью и надежностью стен. В первые годы заключение в «Крестах» было крайне тяжелым: требовалась постоянная работа, питание было скудным, а порядки строгими и иногда абсурдными. После революции 1905 года количество заключенных резко возросло. Несмотря на это, днем «несогласные» могли свободно перемещаться по тюрьме. Сотрудникам иногда приходилось тяжелее заключенных: им запрещалось покидать территорию без разрешения. Устройство комплекса «Кресты» Изначально комплекс включал два корпуса для арестантов с одиночными камерами площадью восемь квадратных метров каждая. Также на территории располагались административный корпус с церковью, жилища для сотрудников, надзирателей, кухня, больницы, изолятор, баня, котельная, ледник и кузница. Все помещения были соединены переходами и трапами для удобства наблюдения за заключенными. Благодаря сложной архитектуре «Кресты» считаются одной из самых неприступных тюрем для побегов. Один известный случай побега связан с «петербургским Робин Гудом» и бандитом Ленькой Пантелеевым. Обстоятельства этого побега до сих пор неясны. Все помещения и корпуса тюрьмы были соединены переходами и трапами Фото: Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Известные арестанты и первые заключенные «Кресты» были местом заключения для различных категорий преступников, включая серийных убийц и мошенников. Но особое предпочтение отдавалось политическим заключенным. Первыми арестантами стали революционеры Александр Браудо, Алексей Ергин, Михаил Ольминский и Василий Приютов. Среди знаменитых политических арестантов «Крестов» были революционер Лев Троцкий и первый народный комиссар просвещения Советской России Анатолий Луначарский. Они стали первопроходцами среди политических заключенных в этой тюрьме. Также большевики в октябре 1917 года заключили в тюрьму все Временное правительство, однако Александру Керенскому удалось сбежать. В 1930-х годах «Кресты» стала местом заключения для жертв сталинских репрессий, осужденных по 58-й статье. Среди знаменитых заключенных того времени были историк ученый и писатель Лев Гумилев, будущий маршал Константин Рокоссовский и артист Георгий Жженов, поэт Николай Заболоцкий. Поэтесса Анна Ахматова провела 21 месяц у стен тюрьмы, ожидая новостей — в тюрьме сидели ее муж и сын. Это нашло отражение в ее произведении «Реквием». В память об этом на стене «Крестов» установлена мемориальная доска с профилем Ахматовой и отрывком из ее стихотворения. Среди заключенных «Крестов» были Лев Гумилев, Иосиф Бродский и другие известные личности Фото: Andrey Pronin\Global Look Press Условия содержания заключенных в «Крестах» в XX веке До революции 1917 года в питерской тюрьме для некоторых арестантов существовали достаточно привилегированные условия. Например, публицист Владимир Набоков-старший, будучи политическим заключенным, мог носить шелковую рубашку и пить свежее молоко. Подобное отражало отношение к арестантам того времени, выраженное фразой одного из надзирателей: «Вот сегодня вы в тюрьме сидите, а завтра, может быть, министрами станете». Также политические заключенные, такие как Набоков, привезли с собой в «Кресты» множество книг, которые впоследствии оставили после освобождения. Эти книги стали основой для формирования большой тюремной библиотеки. После революции 1917 года условия содержания в «Крестах» стали жесткими. Сторонники царского режима оказались под строгой охраной и в сложном положении. В начале XX века тюрьма превратилась в лагерь принудительных работ для особо опасных преступников, особенно для тех, кто склонен к побегам. В период сталинских репрессий 1937—1938 годов «Кресты» переполнились заключенными. В одиночные камеры помещали от 15 до 18 арестантов. Условия содержания в «Крестах» стали жесткими после революции 1917 года Фото: Петр Ковалев/ТАСС «Кресты» после Сталина: от трудового исправления до переполненности в 90-е В 1958 году в «Крестах» были предприняты попытки возврата к принципам трудового исправления заключенных. Открыли школу и картонажную фабрику, что давало арестантам возможность заниматься производственной деятельностью и обучением. В 1964 году в тюрьме оказался поэт Иосиф Бродский, который провел в камере №104 около года и перенес сердечный приступ. В 80-е годы охрана тюрьмы была усилена особой пропускной системой после того, как два заключенных сбежали, подделав удостоверения следователей. В 90-х годах произошло переполнение в количестве заключенных, одиночные камеры были переоборудованы в шестиместные, а общее количество арестантов достигало 12 тысяч человек. Недостаток места, еды и одежды вынуждал заключенных и сотрудников тюрьмы сталкиваться с тяжелыми условиями. Однако заключенные находили оригинальные способы для общения и передачи сообщений, используя газеты для создания «духовых ружей» и простыни для передачи предметов между камерами. Отсидка в «Крестах» приобрела статус почетной среди преступного мира. Это отразилось в популярности татуировок с изображением креста и короны среди бывших заключенных. В 90-х годах количество арестантов в «Крестах» достигало 12 тысяч человек Фото: Петр Ковалев/ТАСС Музейный комплекс вместо тюрьмы Музей «Кресты» был открыт в 1993 году на территории следственного изолятора № 1 ГУФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 1999 года музей стал доступен для посещения жителями и гостями города. Экскурсия по музею включает осмотр административных и режимных корпусов, храма святого благоверного великого князя Александра Невского и одной из камер. В 2001 году здание было включено КГИОПом в перечень объектов, представляющих культурную ценность. В настоящее время обсуждается возможность придания комплексу статуса памятника архитектуры местного значения. Летом 2006 года также было принято решение о переносе тюрьмы на новое место, проект которого включен в программу ФСИН. В СМИ появлялась информация о том, что новый владелец может перепрофилировать здание «Крестов» под гостиницу или развлекательный комплекс, однако потенциальным инвесторам не предоставлены гарантии эксплуатации здания. На территории следственного изолятора № 1 ГУФСИН РФ в 1993 году был открыт музей «Кресты» Фото: Петр Ковалев/ТАСС Кто стал новым владельцем «Крестов» Росимущество определилось с будущим старейшей тюрьмы России — новым владельцем земельного участка площадью 4,5 гектара и всех строений на нем стало акционерное общество «ДОМ.РФ». В его распоряжении теперь 24 объекта недвижимости, включая здание тюрьмы, больницу, инфекционный барак, морг, ледник, кузницу и другие помещения. Решение о передаче было принято в рамках программы развития жилищного строительства и оценки использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности. «ДОМ.РФ» намерено использовать пространство «Крестов» максимально эффективно, придавая ему новые функции и возвращая в городскую среду, при этом сохраняя туристическую привлекательность места. С декабря 2017 года здание «Крестов» пустует после перевода всех заключенных в новый следственный изолятор, расположенный в Колпино под Санкт-Петербургом. Новым владельцем «Крестов» стало акционерное общество «ДОМ.РФ» Фото: Andrey Pronin\Global Look Press Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге до конца 2024 года выставили на аукцион тюрьму «Кресты», которая известна тем, что в ней сидели революционер, один из основателей Гражданской войны, Красной армии и Коминтерна Лев Троцкий, первый народный комиссар просвещения Советской России Анатолий Луначарский и поэт Иосиф Бродский. Новый владелец хочет эффективно использовать пространство тюрьмы, чтобы вернуть ее в городскую среду. Что известно о тюрьме «Кресты», ее история — в материале URA.RU. Одна из самых известных тюрем России — «Кресты» — начала строиться в 1884 году на Выборгской стороне Санкт-Петербурга по проекту архитектора Главного тюремного управления Антония Томишко. Строительство было завершено в 1892 году, исходный план предусматривал создание 960 помещений для 1150 арестантов, но в последствии количество камер увеличилось до 999. На строительство было затрачено 1,5 миллиона рублей, и здание отличалось крепостью и надежностью стен. В первые годы заключение в «Крестах» было крайне тяжелым: требовалась постоянная работа, питание было скудным, а порядки строгими и иногда абсурдными. После революции 1905 года количество заключенных резко возросло. Несмотря на это, днем «несогласные» могли свободно перемещаться по тюрьме. Сотрудникам иногда приходилось тяжелее заключенных: им запрещалось покидать территорию без разрешения. Изначально комплекс включал два корпуса для арестантов с одиночными камерами площадью восемь квадратных метров каждая. Также на территории располагались административный корпус с церковью, жилища для сотрудников, надзирателей, кухня, больницы, изолятор, баня, котельная, ледник и кузница. Все помещения были соединены переходами и трапами для удобства наблюдения за заключенными. «Кресты» были местом заключения для различных категорий преступников, включая серийных убийц и мошенников. Но особое предпочтение отдавалось политическим заключенным. Первыми арестантами стали революционеры Александр Браудо, Алексей Ергин, Михаил Ольминский и Василий Приютов. Среди знаменитых политических арестантов «Крестов» были революционер Лев Троцкий и первый народный комиссар просвещения Советской России Анатолий Луначарский. Они стали первопроходцами среди политических заключенных в этой тюрьме. Также большевики в октябре 1917 года заключили в тюрьму все Временное правительство, однако Александру Керенскому удалось сбежать. В 1930-х годах «Кресты» стала местом заключения для жертв сталинских репрессий, осужденных по 58-й статье. Среди знаменитых заключенных того времени были историк ученый и писатель Лев Гумилев, будущий маршал Константин Рокоссовский и артист Георгий Жженов, поэт Николай Заболоцкий. Поэтесса Анна Ахматова провела 21 месяц у стен тюрьмы, ожидая новостей — в тюрьме сидели ее муж и сын. Это нашло отражение в ее произведении «Реквием». В память об этом на стене «Крестов» установлена мемориальная доска с профилем Ахматовой и отрывком из ее стихотворения. До революции 1917 года в питерской тюрьме для некоторых арестантов существовали достаточно привилегированные условия. Например, публицист Владимир Набоков-старший, будучи политическим заключенным, мог носить шелковую рубашку и пить свежее молоко. Также политические заключенные, такие как Набоков, привезли с собой в «Кресты» множество книг, которые впоследствии оставили после освобождения. Эти книги стали основой для формирования большой тюремной библиотеки. После революции 1917 года условия содержания в «Крестах» стали жесткими. Сторонники царского режима оказались под строгой охраной и в сложном положении. В начале XX века тюрьма превратилась в лагерь принудительных работ для особо опасных преступников, особенно для тех, кто склонен к побегам. В период сталинских репрессий 1937—1938 годов «Кресты» переполнились заключенными. В одиночные камеры помещали от 15 до 18 арестантов. В 1958 году в «Крестах» были предприняты попытки возврата к принципам трудового исправления заключенных. Открыли школу и картонажную фабрику, что давало арестантам возможность заниматься производственной деятельностью и обучением. В 1964 году в тюрьме оказался поэт Иосиф Бродский, который провел в камере №104 около года и перенес сердечный приступ. В 80-е годы охрана тюрьмы была усилена особой пропускной системой после того, как два заключенных сбежали, подделав удостоверения следователей. В 90-х годах произошло переполнение в количестве заключенных, одиночные камеры были переоборудованы в шестиместные, а общее количество арестантов достигало 12 тысяч человек. Недостаток места, еды и одежды вынуждал заключенных и сотрудников тюрьмы сталкиваться с тяжелыми условиями. Однако заключенные находили оригинальные способы для общения и передачи сообщений, используя газеты для создания «духовых ружей» и простыни для передачи предметов между камерами. Музей «Кресты» был открыт в 1993 году на территории следственного изолятора № 1 ГУФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 1999 года музей стал доступен для посещения жителями и гостями города. Экскурсия по музею включает осмотр административных и режимных корпусов, храма святого благоверного великого князя Александра Невского и одной из камер. В 2001 году здание было включено КГИОПом в перечень объектов, представляющих культурную ценность. В настоящее время обсуждается возможность придания комплексу статуса памятника архитектуры местного значения. Летом 2006 года также было принято решение о переносе тюрьмы на новое место, проект которого включен в программу ФСИН. В СМИ появлялась информация о том, что новый владелец может перепрофилировать здание «Крестов» под гостиницу или развлекательный комплекс, однако потенциальным инвесторам не предоставлены гарантии эксплуатации здания. Росимущество определилось с будущим старейшей тюрьмы России — новым владельцем земельного участка площадью 4,5 гектара и всех строений на нем стало акционерное общество «ДОМ.РФ». В его распоряжении теперь 24 объекта недвижимости, включая здание тюрьмы, больницу, инфекционный барак, морг, ледник, кузницу и другие помещения. Решение о передаче было принято в рамках программы развития жилищного строительства и оценки использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности. «ДОМ.РФ» намерено использовать пространство «Крестов» максимально эффективно, придавая ему новые функции и возвращая в городскую среду, при этом сохраняя туристическую привлекательность места. С декабря 2017 года здание «Крестов» пустует после перевода всех заключенных в новый следственный изолятор, расположенный в Колпино под Санкт-Петербургом.