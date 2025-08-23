Легендарный российский хоккеист стал послом «Интервидения»

Легендарный российский хоккеист и мировой рекордсмен Александр Овечкин стал послом песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщили в telegram-канале конкурса.
«Мы рады объявить нового культурного посла „Интервидения 25“ — Александра Овечкина!» — указано в сообщении. Помимо спортсмена, в число послов входят певцы Клава Кока, Пелагея и певец Дима Билан.
39-летний хоккеист Александр Овечкин является обладателем Кубка Стенли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. Спортсмен является лучшим снайпером в истории НХЛ. Также он рекордсмен по количеству забитых шайб — 897. Об этом сообщил «Чемпионат».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.