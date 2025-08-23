Легендарный российский хоккеист стал послом «Интервидения»

Александр Овечкин стал послом «Интервидения» в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помимо Овечкина, посолами «Интервидения» стали Клава Кока, Дима Билан и Пелагея, сообщили в telegram-канале конкурса
Помимо Овечкина, посолами «Интервидения» стали Клава Кока, Дима Билан и Пелагея, сообщили в telegram-канале конкурса Фото:
новость из сюжета
Интервидение-2025

Легендарный российский хоккеист и мировой рекордсмен Александр Овечкин стал послом песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщили в telegram-канале конкурса.

«Мы рады объявить нового культурного посла „Интервидения 25“ — Александра Овечкина!» — указано в сообщении. Помимо спортсмена, в число послов входят певцы Клава Кока, Пелагея и певец Дима Билан.

39-летний хоккеист Александр Овечкин является обладателем Кубка Стенли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. Спортсмен является лучшим снайпером в истории НХЛ. Также он рекордсмен по количеству забитых шайб — 897. Об этом сообщил «Чемпионат».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легендарный российский хоккеист и мировой рекордсмен Александр Овечкин стал послом песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщили в telegram-канале конкурса. «Мы рады объявить нового культурного посла „Интервидения 25“ — Александра Овечкина!» — указано в сообщении. Помимо спортсмена, в число послов входят певцы Клава Кока, Пелагея и певец Дима Билан. 39-летний хоккеист Александр Овечкин является обладателем Кубка Стенли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. Спортсмен является лучшим снайпером в истории НХЛ. Также он рекордсмен по количеству забитых шайб — 897. Об этом сообщил «Чемпионат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...