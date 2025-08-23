Стубб заявил о необходимости восстановления отношений Финляндии с Россией

Стубб: между Финляндией и Россией обязательно будут новые отношения
Россия и Финляндия обречены на добрососедские отношения, считает Стубб
Россия и Финляндия обречены на добрососедские отношения, считает Стубб

В будущем, после завершения СВО, между Финляндией и Россией обязательно будут установлены новые отношения. Об этом рассказал финский лидер Александр Стубб.

«Когда СВО закончится, новые отношения обязательно будут построены», — передает слова Стубба Yle. Он добавил, что Финляндия и Россия связаны общей географией и историей, что предполагает и общее будущее. При этом он уточнил, что Хельсинки будут подходить к этому процессу крайне прагматично и практично.

В материале отмечается, что отношения между двумя странами значительно ухудшились в последние годы, в первую очередь из-за вступления Финляндии в НАТО, которое Москва назвала бессмысленным шагом. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял о полном разрушении двусторонних отношений и создании беспрецедентного по своей жесткости «железного занавеса».

