Бывшая Моргенштерна* сменила очередного ухажера

В социальных сетях активно распространяются слухи о возможных романтических отношениях между популярной тиктокершей, бывшей женой рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноганетом) Диларой Зинатуллиной и артистом Маканом (настоящее имя — Андрей Косолапов). Поводом для обсуждений послужило видео, в котором якобы голос Макана говорит о симпатии к Зинатуллиной и вручении ей букета красных роз.
«Мысль о возможной любовной истории между Диларой и Маканом появилась после публикации видео, на котором рэпер говорит: „Брат, я думаю, что Маша поймет меня, ведь я мужчина и мне это сам Господь позволил. Я не считаю это предательством, это просто знак внимания в виде букета красных роз для самой обворожительной женщины во всем Тик-Токе“», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, как отмечает издание, по голосу заметно, что он сгенерирован нейросетью, а сам рэпер подобных заявлений не делал. На видео также появляется Зинатуллина с большим букетом красных роз от неизвестного поклонника.
Одновременно с этим пользователи заметили изменения в личной жизни самого Макана: его девушка Мария Мотина удалила все совместные фотографии с артистом из своих аккаунтов и отписалась от него. Еще недавно пара готовилась к свадьбе, но официальных комментариев от Косолапова по поводу разрыва не поступало.
Зинатуллина также подогревает интерес аудитории к своей личной жизни, периодически намекая на появление новых отношений. Несмотря на скепсис некоторых подписчиков относительно ее связи с Маканом, поклонники вспоминают, что и отношения Зинатуллиной с блогером Бустером (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) изначально воспринимались с недоверием.
*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
