Армия и оружие Новый дрон концерна «Калашников» проходит апробацию в зоне СВО 17 сентября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 + Дрон входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новый разведывательный дрон концерна «Калашников», который назвали «Каракурт», начали испытывать в зоне спецоперации. Он входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер», сообщили в концерне. «Концерн „Калашников“, главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон „Каракурт“ в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения „Легионер“. В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО», — сообщает пресс-служба «Калашникова» в своем telegram-канале. Первые военные, использовавшие дрон, отметили его высокую эффективность. Новый дрон может передавать данные в режиме реального времени. Он маневренный и компактный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый разведывательный дрон концерна «Калашников», который назвали «Каракурт», начали испытывать в зоне спецоперации. Он входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер», сообщили в концерне. «Концерн „Калашников“, главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон „Каракурт“ в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения „Легионер“. В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО», — сообщает пресс-служба «Калашникова» в своем telegram-канале. Первые военные, использовавшие дрон, отметили его высокую эффективность. Новый дрон может передавать данные в режиме реального времени. Он маневренный и компактный. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям