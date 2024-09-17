Новый дрон концерна «Калашников» проходит апробацию в зоне СВО

Новый разведывательный дрон концерна «Калашников», который назвали «Каракурт», начали испытывать в зоне спецоперации. Он входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер», сообщили в концерне.
«Концерн „Калашников“, главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон „Каракурт“ в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения „Легионер“. В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО», — сообщает пресс-служба «Калашникова» в своем telegram-канале. Первые военные, использовавшие дрон, отметили его высокую эффективность.
Новый дрон может передавать данные в режиме реального времени. Он маневренный и компактный.
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