Новый дрон концерна «Калашников» проходит апробацию в зоне СВО

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Взрыв газа в Кизеле. Пермь, чп, квадрокоптер, дрон
Дрон входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер» (архивное фото) Фото:

Новый разведывательный дрон концерна «Калашников», который назвали «Каракурт», начали испытывать в зоне спецоперации. Он входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер», сообщили в концерне.

«Концерн „Калашников“, главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон „Каракурт“ в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения „Легионер“. В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО», — сообщает пресс-служба «Калашникова» в своем telegram-канале. Первые военные, использовавшие дрон, отметили его высокую эффективность.

Новый дрон может передавать данные в режиме реального времени. Он маневренный и компактный.

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Новый разведывательный дрон концерна «Калашников», который назвали «Каракурт», начали испытывать в зоне спецоперации. Он входит в состав боевого снаряжения третьего поколения «Легионер», сообщили в концерне. «Концерн „Калашников“, главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон „Каракурт“ в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения „Легионер“. В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО», — сообщает пресс-служба «Калашникова» в своем telegram-канале. Первые военные, использовавшие дрон, отметили его высокую эффективность. Новый дрон может передавать данные в режиме реального времени. Он маневренный и компактный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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