В Екатеринбурге взлетели цены на бензин

На заправках Екатеринбурга подорожало топливо АИ-95 и АИ-100

20 сентября 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Литр дизеля стоит от 64 до 67 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге выросли цены все марки бензина, однако заметно подорожало два вида топлива: АИ-95 и АИ-100. Самый дорогой бензин АИ-95 корреспондент URA.RU нашел на заправках «Опти», литр этого топлива там стоит 65,45 рублей. На заправках Tamic Energy можно налить АИ-95 за 55,99 рублей. В сети «Газпромнефть» 95-й стоит чуть дороже 65 рублей. Дешевле АИ-95 удалось найти на АЗС Varta — 51,75 рублей за литр. 100-й бензин подорожал до 78,6 рублей на «Башнефти», заправиться на «Лукойле» можно за 77,84 рублей. АИ-92 заметнее всего подорожал на заправках «Газпромнефть» — до 52-53 рублей, на Varta этим топливом можно заправиться за 51,75 рублей, заправки TamicEnergy «наливают» 92-й за 51 рубль. Дизель на заправках «Опти» стоит 65,55 рублей, в Tamic Energy чуть дешевле — 64,49 рублей. В АЗС «Газпромнефть» литр стоит 67,55 рублей. Бензин АИ-98 в сети заправок ERGO стоит 68,55 рублей. Такая же стоимость на АЗС Varta. При этом, по данным Свердловскстата, в период со 2 сентября по 16 сентября АИ-95 подорожал на 0,24 рублей, один литр стал стоить 56,63 рублей вместо 56,49 рублей. АИ-92 прибавил в цене 0,24%, на 16 сентября он стоил 52,42 рублей за литр, АИ-98 — 76,96 рублей (+0,03%), дизельное топливо можно налить за 66,49 рублей за литр (+0,13%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выросли цены все марки бензина, однако заметно подорожало два вида топлива: АИ-95 и АИ-100. Самый дорогой бензин АИ-95 корреспондент URA.RU нашел на заправках «Опти», литр этого топлива там стоит 65,45 рублей. На заправках Tamic Energy можно налить АИ-95 за 55,99 рублей. В сети «Газпромнефть» 95-й стоит чуть дороже 65 рублей. Дешевле АИ-95 удалось найти на АЗС Varta — 51,75 рублей за литр. 100-й бензин подорожал до 78,6 рублей на «Башнефти», заправиться на «Лукойле» можно за 77,84 рублей. АИ-92 заметнее всего подорожал на заправках «Газпромнефть» — до 52-53 рублей, на Varta этим топливом можно заправиться за 51,75 рублей, заправки TamicEnergy «наливают» 92-й за 51 рубль. Дизель на заправках «Опти» стоит 65,55 рублей, в Tamic Energy чуть дешевле — 64,49 рублей. В АЗС «Газпромнефть» литр стоит 67,55 рублей. Бензин АИ-98 в сети заправок ERGO стоит 68,55 рублей. Такая же стоимость на АЗС Varta. При этом, по данным Свердловскстата, в период со 2 сентября по 16 сентября АИ-95 подорожал на 0,24 рублей, один литр стал стоить 56,63 рублей вместо 56,49 рублей. АИ-92 прибавил в цене 0,24%, на 16 сентября он стоил 52,42 рублей за литр, АИ-98 — 76,96 рублей (+0,03%), дизельное топливо можно налить за 66,49 рублей за литр (+0,13%).