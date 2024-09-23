Израиль сбил беспилотник Ирака, который летел через Сирию

Израильские истребители перехватили беспилотник, выпущенный Ираком. Об этом сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). Военные отметили, что дрон летел со стороны Сирии.
«После сирен, которые прозвучали в районе Южных Голан, истребители ВВС Израиля успешно перехватили БПЛА, выпущенный из Ирака и приблизившийся к израильской территории со стороны Сирии», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщалось.
Израиль продолжает бомбардировки Ливана. В Тель-Авиве подчеркнули, что перешли на новый уровень противостояния с «Хезболлой», без учета старых красных линий. На днях сообщалось, что около 20 командиров одного из спецподразделений ливанской группировки были ликвидированы после массового удара со стороны ЦАХАЛ. «Хезболла» ранее ответила ударом по израильским ВПК, передает 360.RU.
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Израильские истребители перехватили беспилотник, выпущенный Ираком. Об этом сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). Военные отметили, что дрон летел со стороны Сирии. «После сирен, которые прозвучали в районе Южных Голан, истребители ВВС Израиля успешно перехватили БПЛА, выпущенный из Ирака и приблизившийся к израильской территории со стороны Сирии», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщалось. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. В Тель-Авиве подчеркнули, что перешли на новый уровень противостояния с «Хезболлой», без учета старых красных линий. На днях сообщалось, что около 20 командиров одного из спецподразделений ливанской группировки были ликвидированы после массового удара со стороны ЦАХАЛ. «Хезболла» ранее ответила ударом по израильским ВПК, передает 360.RU.