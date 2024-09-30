Суд арестовал имущество бывшего начальника вещевого управления МО Демчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей Следственного комитета. Екатеринбург , ворота, следственный комитет, ск рф
СУ СК продолжает расследование по делу Демчика о взятке в особо крупном размере Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

На загородный дом и трехкомнатную квартиру, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, наложен арест по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Новость по теме
Элитный автопарк и дача: чем известен арестованный экс-начальник Вещевого управления МО Демчик

«Судом удовлетворено применение следствия к наложению ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры», — говорится в telegram-канале СК России. Также арестованы денежные средства на общую сумму в 100 миллионов рублей.

Демчик обвиняется в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей. Также следствие установило, что ранее он заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Он был арестован 6 августа и пробудет под стражей до 1 ноября. Расследование уголовного дела продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На загородный дом и трехкомнатную квартиру, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, наложен арест по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Судом удовлетворено применение следствия к наложению ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры», — говорится в telegram-канале СК России. Также арестованы денежные средства на общую сумму в 100 миллионов рублей. Демчик обвиняется в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей. Также следствие установило, что ранее он заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Он был арестован 6 августа и пробудет под стражей до 1 ноября. Расследование уголовного дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...