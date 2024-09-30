Суд арестовал имущество бывшего начальника вещевого управления МО Демчика

30 сентября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

СУ СК продолжает расследование по делу Демчика о взятке в особо крупном размере Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России На загородный дом и трехкомнатную квартиру, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, наложен арест по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Новость по теме Элитный автопарк и дача: чем известен арестованный экс-начальник Вещевого управления МО Демчик «Судом удовлетворено применение следствия к наложению ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры», — говорится в telegram-канале СК России. Также арестованы денежные средства на общую сумму в 100 миллионов рублей. Демчик обвиняется в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей. Также следствие установило, что ранее он заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Он был арестован 6 августа и пробудет под стражей до 1 ноября. Расследование уголовного дела продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На загородный дом и трехкомнатную квартиру, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, наложен арест по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Судом удовлетворено применение следствия к наложению ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры», — говорится в telegram-канале СК России. Также арестованы денежные средства на общую сумму в 100 миллионов рублей. Демчик обвиняется в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей. Также следствие установило, что ранее он заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Он был арестован 6 августа и пробудет под стражей до 1 ноября. Расследование уголовного дела продолжается.