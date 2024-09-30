Суд арестовал имущество бывшего начальника вещевого управления МО Демчика

На загородный дом и трехкомнатную квартиру, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, наложен арест по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Судом удовлетворено применение следствия к наложению ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры», — говорится в telegram-канале СК России. Также арестованы денежные средства на общую сумму в 100 миллионов рублей.
Демчик обвиняется в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей. Также следствие установило, что ранее он заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Он был арестован 6 августа и пробудет под стражей до 1 ноября. Расследование уголовного дела продолжается.
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