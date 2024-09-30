Минфин охарактеризовал бюджет двумя словами

Минфин: внимание при составлении бюджета уделено технологическому лидерству
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На развитие технологической сферы из бюджета РФ выделено порядка 6,091 триллиона рублей, уточнили в Минфине Фото:

Минфин РФ охарактеризовал новый проект бюджета на 2025—2027 годы двумя словами — технологическое лидерство. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Особое внимание при формировании проекта бюджета уделено финансовому обеспечению мероприятий по достижению технологического лидерства», — отмечается на сайте ведомства. В министерстве подчеркнули, что новый бюджет направлен на исполнение послания российского президента Владимира Путина.

Размер нового бюджета составляет около 40 триллионов. В Минфин подчеркнули, что только на развитие технологической сферы будет направлено порядка 6,091 триллиона рублей. Также весомая часть будет ориентирована на развитие социальной политики.

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Минфин РФ охарактеризовал новый проект бюджета на 2025—2027 годы двумя словами — технологическое лидерство. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Особое внимание при формировании проекта бюджета уделено финансовому обеспечению мероприятий по достижению технологического лидерства», — отмечается на сайте ведомства. В министерстве подчеркнули, что новый бюджет направлен на исполнение послания российского президента Владимира Путина. Размер нового бюджета составляет около 40 триллионов. В Минфин подчеркнули, что только на развитие технологической сферы будет направлено порядка 6,091 триллиона рублей. Также весомая часть будет ориентирована на развитие социальной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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