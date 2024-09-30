Минфин охарактеризовал бюджет двумя словами

Минфин: внимание при составлении бюджета уделено технологическому лидерству

30 сентября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

На развитие технологической сферы из бюджета РФ выделено порядка 6,091 триллиона рублей, уточнили в Минфине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минфин РФ охарактеризовал новый проект бюджета на 2025—2027 годы двумя словами — технологическое лидерство. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Особое внимание при формировании проекта бюджета уделено финансовому обеспечению мероприятий по достижению технологического лидерства», — отмечается на сайте ведомства. В министерстве подчеркнули, что новый бюджет направлен на исполнение послания российского президента Владимира Путина. Размер нового бюджета составляет около 40 триллионов. В Минфин подчеркнули, что только на развитие технологической сферы будет направлено порядка 6,091 триллиона рублей. Также весомая часть будет ориентирована на развитие социальной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин РФ охарактеризовал новый проект бюджета на 2025—2027 годы двумя словами — технологическое лидерство. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Особое внимание при формировании проекта бюджета уделено финансовому обеспечению мероприятий по достижению технологического лидерства», — отмечается на сайте ведомства. В министерстве подчеркнули, что новый бюджет направлен на исполнение послания российского президента Владимира Путина. Размер нового бюджета составляет около 40 триллионов. В Минфин подчеркнули, что только на развитие технологической сферы будет направлено порядка 6,091 триллиона рублей. Также весомая часть будет ориентирована на развитие социальной политики.