В Генштабе РФ рассказали, как осенью будут раздавать повестки

Генштаб РФ: во время осеннего призыва будут рассылаться бумажные повестки
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Призывники должны будут явиться в военкомат после получения бумажной повестки
Призывники должны будут явиться в военкомат после получения бумажной повестки Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Во время осенней призывной кампании в 2024 году молодые люди будут получать повестки в бумажном виде. Об этом рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Оповещение о явке на мероприятия, связанные с предстоящим призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде», — сообщил Цимлянский. Полная версия его брифинга опубликована в telegram-канале Минобороны РФ. Вице-адмирал добавил, что повестки призывники, как и раньше, будут получать лично под расписку либо заказным письмом.

Минцифры РФ в сентябре сообщало о том, что реестр электронных повесток уже создан. В министерстве при этом отмечали, что каких-либо уязвимостей, из-за которых персональные данные россиян могли бы оказаться под угрозой, нет. Авторизоваться на сервисе можно будет через «Госуслуги». 

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Во время осенней призывной кампании в 2024 году молодые люди будут получать повестки в бумажном виде. Об этом рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. «Оповещение о явке на мероприятия, связанные с предстоящим призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде», — сообщил Цимлянский. Полная версия его брифинга опубликована в telegram-канале Минобороны РФ. Вице-адмирал добавил, что повестки призывники, как и раньше, будут получать лично под расписку либо заказным письмом. Минцифры РФ в сентябре сообщало о том, что реестр электронных повесток уже создан. В министерстве при этом отмечали, что каких-либо уязвимостей, из-за которых персональные данные россиян могли бы оказаться под угрозой, нет. Авторизоваться на сервисе можно будет через «Госуслуги». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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