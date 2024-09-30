В Генштабе РФ рассказали, как осенью будут раздавать повестки

Во время осенней призывной кампании в 2024 году молодые люди будут получать повестки в бумажном виде. Об этом рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Оповещение о явке на мероприятия, связанные с предстоящим призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде», — сообщил Цимлянский. Полная версия его брифинга опубликована в telegram-канале Минобороны РФ. Вице-адмирал добавил, что повестки призывники, как и раньше, будут получать лично под расписку либо заказным письмом.
Минцифры РФ в сентябре сообщало о том, что реестр электронных повесток уже создан. В министерстве при этом отмечали, что каких-либо уязвимостей, из-за которых персональные данные россиян могли бы оказаться под угрозой, нет. Авторизоваться на сервисе можно будет через «Госуслуги».
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