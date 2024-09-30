Минфин озвучил, куда пойдут основные деньги из бюджета

Минфин выделит деньги из бюджета на поддержку семей с детьми
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Одним из приоритетов нового бюджета станет социальная сфера, подчеркнули в Минфине РФ Фото:
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Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Минфин РФ озвучил основные параметры нового трехлетнего бюджета. В ведомстве подчеркнули, что одним из основных приоритетов бюджета станет исполнение социальных обязательств перед гражданами страны.

«Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. На раздел „Социальная политика“ в проекте бюджета заложено в 2025 году — 6,4 трлн рублей, в 2026 году — 7,19 триллиона рублей, в 2027 году — 7,24 триллиона рублей», — сообщает Минфин РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Одним из приоритетов нового бюджета станет адресная поддержка семей с детьми. Только около четырех триллионов предусмотрено на выплаты пособий.

Кроме того, 1,7 триллиона рублей из бюджета пойдут на выплаты материнского капитала, который к тому же будет проиндексирован. Также часть средств выделят на жилищное обеспечение семей с детьми. Кроме того, деньги пойдут на продление программы семейной ипотеки.

Дополнительные средства — больше триллиона рублей — выделят и на развитие здравоохранения. Деньги пойдут на развитие нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также нацпроекта «Семья».

Часть денег также пойдет на капитальный ремонт школ. Помимо 60 миллиардов также дополнительно выделят по 15 миллионов ежегодно на развитие данного направления. В целом на строительство новых школ будет заложено 92,3 миллиарда рублей. Кроме того, 22,5 миллиарда рублей заложат на строительство не менее 100 детских садов к 2030 году.

Общий размер бюджета составляет более 40 трлн рублей. Средства позволят профинансировать 19 национальных проектов. Деньги будут заложены на развитие инфраструктуры и социальной сферы. В частности, проект бюджета позволит правительству проиндексировать пенсии россиянам. Проект был одобрен правительством накануне.

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Минфин РФ озвучил основные параметры нового трехлетнего бюджета. В ведомстве подчеркнули, что одним из основных приоритетов бюджета станет исполнение социальных обязательств перед гражданами страны. «Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. На раздел „Социальная политика“ в проекте бюджета заложено в 2025 году — 6,4 трлн рублей, в 2026 году — 7,19 триллиона рублей, в 2027 году — 7,24 триллиона рублей», — сообщает Минфин РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Одним из приоритетов нового бюджета станет адресная поддержка семей с детьми. Только около четырех триллионов предусмотрено на выплаты пособий. Кроме того, 1,7 триллиона рублей из бюджета пойдут на выплаты материнского капитала, который к тому же будет проиндексирован. Также часть средств выделят на жилищное обеспечение семей с детьми. Кроме того, деньги пойдут на продление программы семейной ипотеки. Дополнительные средства — больше триллиона рублей — выделят и на развитие здравоохранения. Деньги пойдут на развитие нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также нацпроекта «Семья». Часть денег также пойдет на капитальный ремонт школ. Помимо 60 миллиардов также дополнительно выделят по 15 миллионов ежегодно на развитие данного направления. В целом на строительство новых школ будет заложено 92,3 миллиарда рублей. Кроме того, 22,5 миллиарда рублей заложат на строительство не менее 100 детских садов к 2030 году. Общий размер бюджета составляет более 40 трлн рублей. Средства позволят профинансировать 19 национальных проектов. Деньги будут заложены на развитие инфраструктуры и социальной сферы. В частности, проект бюджета позволит правительству проиндексировать пенсии россиянам. Проект был одобрен правительством накануне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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