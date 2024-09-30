В Генштабе заявили о возможности досудебного обжалования решения призывной комиссии

Цимлянский: подать жалобу в призывную комиссию теперь можно в электронном виде
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Подать жалобу в призывную комиссию теперь можно через "Госуслуги"
Подать жалобу в призывную комиссию теперь можно через "Госуслуги" Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Подать жалобу в призывную комиссию в этом году можно будет в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. 

«Особенностью осенней призывной кампании станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через „Госуслуги“» — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС. 

Также обжаловать решение можно будет через МФЦ. Для этого надо будет написать заявление и лично прийти в центр.  

Осенний призыв начнется 1 октября, закончится 31 декабря. Военнослужащих по призыву не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.

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Подать жалобу в призывную комиссию в этом году можно будет в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.  «Особенностью осенней призывной кампании станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через „Госуслуги“» — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС.  Также обжаловать решение можно будет через МФЦ. Для этого надо будет написать заявление и лично прийти в центр.   Осенний призыв начнется 1 октября, закончится 31 декабря. Военнослужащих по призыву не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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