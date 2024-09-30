В Генштабе заявили о возможности досудебного обжалования решения призывной комиссии

Подать жалобу в призывную комиссию в этом году можно будет в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Особенностью осенней призывной кампании станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через „Госуслуги“» — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС.
Также обжаловать решение можно будет через МФЦ. Для этого надо будет написать заявление и лично прийти в центр.
Осенний призыв начнется 1 октября, закончится 31 декабря. Военнослужащих по призыву не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.
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