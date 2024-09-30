Власти определили приоритеты бюджета на три года вперед

Выполнение социальных обязательств станет приоритетом бюджета на 2025—2027 годы

30 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Одна из основных статей социальных расходов — поддержка семей с детьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Приоритетами бюджета России на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов будут безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение технологического суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Проект главного финансового документа страны кабинет министров внес на рассмотрение в Госдуму. «При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом [РФ Владимиром Путиным]», — говорится на официальном сайте правительства РФ. Пакет бюджета был внесен полностью по электронным каналам связи. Один из социальных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. На ежемесячные пособия по рождению детей на три года предусмотрено более четырех триллионов рублей, на материнский капитал — свыше 1,7 триллиона, на субсидии по обеспечению жильем молодых семей — более 12 миллиардов. Еще 37,5 миллиарда направят на поддержку региональных программ по повышению рождаемости. На мероприятия национальных проектов предусмотрено более 40 триллиона рублей из федерального бюджета в течение шести лет. Финансирование увеличено практически вдвое по сравнению с нацпроектами, действующими в 2019—2024 годах. На новые проекты в 2025—2027 годах заложено 5,7 триллиона, 6,2 триллиона и 6,3 триллиона соответственно. Правительство будет ежегодно направлять на финансовую поддержку регионов 3,3 триллиона рублей. Из них около одного триллиона рублей будет идти на реализацию национальных проектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приоритетами бюджета России на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов будут безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение технологического суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Проект главного финансового документа страны кабинет министров внес на рассмотрение в Госдуму. «При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом [РФ Владимиром Путиным]», — говорится на официальном сайте правительства РФ. Пакет бюджета был внесен полностью по электронным каналам связи. Один из социальных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. На ежемесячные пособия по рождению детей на три года предусмотрено более четырех триллионов рублей, на материнский капитал — свыше 1,7 триллиона, на субсидии по обеспечению жильем молодых семей — более 12 миллиардов. Еще 37,5 миллиарда направят на поддержку региональных программ по повышению рождаемости. На мероприятия национальных проектов предусмотрено более 40 триллиона рублей из федерального бюджета в течение шести лет. Финансирование увеличено практически вдвое по сравнению с нацпроектами, действующими в 2019—2024 годах. На новые проекты в 2025—2027 годах заложено 5,7 триллиона, 6,2 триллиона и 6,3 триллиона соответственно. Правительство будет ежегодно направлять на финансовую поддержку регионов 3,3 триллиона рублей. Из них около одного триллиона рублей будет идти на реализацию национальных проектов.