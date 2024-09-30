Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина

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Арест Григория Шилкина был обжалован после апелляционной жалобы защиты Фото:

В суде сообщили, что апелляционная жалоба по делу экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина зарегистрирована. Он обвиняется в растрате.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Шилкина отправили в СИЗО до 24 ноября. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении и растрате денежных средств. В конце июля 2024 года пресс-служба фракции «Новые люди» сообщила, что Григорий Шилкин сложил с себя полномочия в Госдуме, потому что решил вернуться к предпринимательству.

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В суде сообщили, что апелляционная жалоба по делу экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина зарегистрирована. Он обвиняется в растрате. «В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шилкина отправили в СИЗО до 24 ноября. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении и растрате денежных средств. В конце июля 2024 года пресс-служба фракции «Новые люди» сообщила, что Григорий Шилкин сложил с себя полномочия в Госдуме, потому что решил вернуться к предпринимательству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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