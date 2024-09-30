Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина

30 сентября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Арест Григория Шилкина был обжалован после апелляционной жалобы защиты Фото: Пресс-служба Госдумы В суде сообщили, что апелляционная жалоба по делу экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина зарегистрирована. Он обвиняется в растрате. «В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шилкина отправили в СИЗО до 24 ноября. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении и растрате денежных средств. В конце июля 2024 года пресс-служба фракции «Новые люди» сообщила, что Григорий Шилкин сложил с себя полномочия в Госдуме, потому что решил вернуться к предпринимательству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суде сообщили, что апелляционная жалоба по делу экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина зарегистрирована. Он обвиняется в растрате. «В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шилкина отправили в СИЗО до 24 ноября. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении и растрате денежных средств. В конце июля 2024 года пресс-служба фракции «Новые люди» сообщила, что Григорий Шилкин сложил с себя полномочия в Госдуме, потому что решил вернуться к предпринимательству.