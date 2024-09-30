Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Шилкина

Арест Григория Шилкина был обжалован после апелляционной жалобы защиты
В суде сообщили, что апелляционная жалоба по делу экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина зарегистрирована. Он обвиняется в растрате.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Шилкина отправили в СИЗО до 24 ноября. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении и растрате денежных средств. В конце июля 2024 года пресс-служба фракции «Новые люди» сообщила, что Григорий Шилкин сложил с себя полномочия в Госдуме, потому что решил вернуться к предпринимательству.
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