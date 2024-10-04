Свердловским срочникам, спасенным из курского плена, передали гостинцы

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Ресторан "Поляна". Екатеринбург, соленья, помидоры
Ребятам передали соленья, варенья и прочие вкусности Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Свердловским срочникам, которые вернулись из плена ВСУ на территории Курской области, передали гостинцы их семьи и мэры родных городов. Об этом URA.RU сообщили в аппарате регионального омбудсмена.

«Родители, бабушки, дедушки передали парням разные вкусности: соленья, варенья — то, чем накормить могут только дома. Главы администраций тех городов, из которых они были призваны, постарались тоже. Например, отправили булочки, которые пекут только у них», — рассказали в пресс-службе.

Обмен военнопленных состоялся 13 сентября. В Россию из-под Курска вернулось 103 российских срочника, среди них — четыре свердловчанина. Минобороны публиковало кадры их возвращения. Сейчас парни находятся в Подмосковье на реабилитации, состояние у них удовлетворительное. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщала, что в плену остается один наш земляк — гражданский, поехавший в Курск за своей мамой.

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Свердловским срочникам, которые вернулись из плена ВСУ на территории Курской области, передали гостинцы их семьи и мэры родных городов. Об этом URA.RU сообщили в аппарате регионального омбудсмена. «Родители, бабушки, дедушки передали парням разные вкусности: соленья, варенья — то, чем накормить могут только дома. Главы администраций тех городов, из которых они были призваны, постарались тоже. Например, отправили булочки, которые пекут только у них», — рассказали в пресс-службе. Обмен военнопленных состоялся 13 сентября. В Россию из-под Курска вернулось 103 российских срочника, среди них — четыре свердловчанина. Минобороны публиковало кадры их возвращения. Сейчас парни находятся в Подмосковье на реабилитации, состояние у них удовлетворительное. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщала, что в плену остается один наш земляк — гражданский, поехавший в Курск за своей мамой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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