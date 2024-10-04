Свердловским срочникам, спасенным из курского плена, передали гостинцы

Свердловским срочникам, которые вернулись из плена ВСУ на территории Курской области, передали гостинцы их семьи и мэры родных городов. Об этом URA.RU сообщили в аппарате регионального омбудсмена.
«Родители, бабушки, дедушки передали парням разные вкусности: соленья, варенья — то, чем накормить могут только дома. Главы администраций тех городов, из которых они были призваны, постарались тоже. Например, отправили булочки, которые пекут только у них», — рассказали в пресс-службе.
Обмен военнопленных состоялся 13 сентября. В Россию из-под Курска вернулось 103 российских срочника, среди них — четыре свердловчанина. Минобороны публиковало кадры их возвращения. Сейчас парни находятся в Подмосковье на реабилитации, состояние у них удовлетворительное. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщала, что в плену остается один наш земляк — гражданский, поехавший в Курск за своей мамой.
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