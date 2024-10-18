Список иноагентов пополнили врач Андрей Волна и проект Ateo

Минюст включил в реестр иноагентов еще пять человек. Кроме того, этот список пополнил проект Ateo. Официальная информация опубликована на сайте ведомства. По информации, находящейся в распоряжении ведомства, telegram-канал распространял ложную информацию о решениях и политике российских властей.
«Иноагентами признаны врач Андрей Волна, активист Алексей Барановский, северодвинский депутат Сергей Илюхин, политик и юрист Даниил Константинов и экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант).» — говорится в публикации. Вместе с тем из перечня иноагентов исключены ООО «ТРАНСМИССИЯ», ООО «Вега 2021» и ООО «Время колокольчиков».
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Минюст включил в реестр иноагентов еще пять человек. Кроме того, этот список пополнил проект Ateo. Официальная информация опубликована на сайте ведомства. По информации, находящейся в распоряжении ведомства, telegram-канал распространял ложную информацию о решениях и политике российских властей. «Иноагентами признаны врач Андрей Волна, активист Алексей Барановский, северодвинский депутат Сергей Илюхин, политик и юрист Даниил Константинов и экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант).» — говорится в публикации. Вместе с тем из перечня иноагентов исключены ООО «ТРАНСМИССИЯ», ООО «Вега 2021» и ООО «Время колокольчиков».