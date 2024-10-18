Список иноагентов пополнили врач Андрей Волна и проект Ateo

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Минюст включил в реестр иноагентов еще пять человек Фото:

Минюст включил в реестр иноагентов еще пять человек. Кроме того, этот список пополнил проект Ateo. Официальная информация опубликована на сайте ведомства. По информации, находящейся в распоряжении ведомства, telegram-канал распространял ложную информацию о решениях и политике российских властей.

«Иноагентами признаны врач Андрей Волна, активист Алексей Барановский, северодвинский депутат Сергей Илюхин, политик и юрист Даниил Константинов и экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант).» — говорится в публикации. Вместе с тем из перечня иноагентов исключены ООО «ТРАНСМИССИЯ», ООО «Вега 2021» и ООО «Время колокольчиков».

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Минюст включил в реестр иноагентов еще пять человек. Кроме того, этот список пополнил проект Ateo. Официальная информация опубликована на сайте ведомства. По информации, находящейся в распоряжении ведомства, telegram-канал распространял ложную информацию о решениях и политике российских властей. «Иноагентами признаны врач Андрей Волна, активист Алексей Барановский, северодвинский депутат Сергей Илюхин, политик и юрист Даниил Константинов и экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант).» — говорится в публикации. Вместе с тем из перечня иноагентов исключены ООО «ТРАНСМИССИЯ», ООО «Вега 2021» и ООО «Время колокольчиков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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