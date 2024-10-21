В Раде заявили, что в Черкассах запретили лечить избитых сторонников УПЦ

Главврач больницы в Черкассах запретил оказывать медицинскую помощь прихожанам и священникам, пострадавшим при штурме собора УПЦ. Об этом сообщает депутат Верховной рады Артем Дмитрук
«Александр Федорук — главврач третьей городской больницы Черкасс. После побоища в Михайловском соборе этот нелюдь лично отдал приказ всему медперсоналу не госпитализировать верующих УПЦ, зверски избитых псами Зеленского. Более того, медикам запретили оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь и даже снимать побои», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.
Первый штурм налетчиков из «ПЦУ» священнослужителям удалось отбить, однако со второй попытки Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах был захвачен. Во время захвата митрополита Феодосия ударили по голове, у него диагностировано сотрясение мозга и ожоги. У прихожан ожоги глаз из-за распыления слезоточивого газа. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Всего к медикам обратились около 20 человек, но всем им было отказано в помощи, кроме пожилого монаха Нектария — его госпитализировали.
Пострадавшим пришлось обращаться в частные клиники. Дмитрук отметил, что будет настаивать на проведении служебного расследования в связи с действиями главврача больницы. Он собирается направить данные в правоохранительные органы, руководству украинского парламента и уполномоченному по правам человека.
Ранее URA.RU сообщало о захвате храма. 17 октября в Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в Черкассах, ворвались неизвестные, устроили побоище, захватили казну и сбежали.
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