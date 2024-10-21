21 октября 2024

РБК: у части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в РФ

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Изменения не отразятся на массовых операциях с картами Visa и Mastercard Фото:

К концу 2024 года у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, что поставит под вопрос работоспособность этих карт. Как сообщает РБК, ссылаясь на четырех источников на платежном рынке, банки будут самостоятельно решать, продолжать ли принимать такие карты к оплате.

«Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн. То есть речь идет о случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика», — указывает один из собеседников РБК. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году решение о продлении сертификатов лежит полностью на плечах российских банков.

Кроме того, функционирование карт зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. В случае истечения сертификатов безопасности возможны сбои в проведении определенных типов платежей, особенно в системах, где используется отложенный режим оплаты, такой как общественный транспорт. Эта информация подчеркивает важность своевременного решения проблемы со стороны банков.

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К концу 2024 года у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, что поставит под вопрос работоспособность этих карт. Как сообщает РБК, ссылаясь на четырех источников на платежном рынке, банки будут самостоятельно решать, продолжать ли принимать такие карты к оплате. «Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн. То есть речь идет о случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика», — указывает один из собеседников РБК. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году решение о продлении сертификатов лежит полностью на плечах российских банков. Кроме того, функционирование карт зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. В случае истечения сертификатов безопасности возможны сбои в проведении определенных типов платежей, особенно в системах, где используется отложенный режим оплаты, такой как общественный транспорт. Эта информация подчеркивает важность своевременного решения проблемы со стороны банков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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