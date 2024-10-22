Экс-главу Самарской области Азарова вызвали на допросы

Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова следователи вызвали на допросы. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.
«Следователи допрашивали экс-губернатора Азарова по двум уголовным делам — о мошенничестве и превышении полномочий. Он отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Первое уголовное дело связано с бывшей советницей Азарова — Ольгой Михеевой. По версии следствия, она занимала две должности в АНО «Институт регионального развития» и получала зарплату за работу, которую фактически не выполняла, отмечает газета. Второе дело заведено из-за превышения должностных полномочий при передаче участков земли самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева, пишет газета.
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