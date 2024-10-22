22 октября 2024

Экс-главу Самарской области Азарова вызвали на допросы

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Азарова (на фото в центре) допросили следователи
Азарова (на фото в центре) допросили следователи Фото:

Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова следователи вызвали на допросы. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

«Следователи допрашивали экс-губернатора Азарова по двум уголовным делам — о мошенничестве и превышении полномочий. Он отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Первое уголовное дело связано с бывшей советницей Азарова — Ольгой Михеевой. По версии следствия, она занимала две должности в АНО «Институт регионального развития» и получала зарплату за работу, которую фактически не выполняла, отмечает газета. Второе дело заведено из-за превышения должностных полномочий при передаче участков земли самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева, пишет газета.

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Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова следователи вызвали на допросы. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам. «Следователи допрашивали экс-губернатора Азарова по двум уголовным делам — о мошенничестве и превышении полномочий. Он отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Первое уголовное дело связано с бывшей советницей Азарова — Ольгой Михеевой. По версии следствия, она занимала две должности в АНО «Институт регионального развития» и получала зарплату за работу, которую фактически не выполняла, отмечает газета. Второе дело заведено из-за превышения должностных полномочий при передаче участков земли самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева, пишет газета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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