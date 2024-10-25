По делу экс-полковника МВД Долгих арестовали 15 квартир и 70 счетов

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Суд наложил арест на счета Долгих в банках ВТБ и "Сбербанк"
Суд наложил арест на счета Долгих в банках ВТБ и "Сбербанк" Фото:

По делу экс-полковника МВД Игоря Долгих суд арестовал 15 квартир и более 70 банковских счетов. Об этом стало известно из документов суда.

«Наложен арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такая же мера предпринята в отношении порядка 15 квартир», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что арест Долгих продлен до 23 января 2025 года.

Средства находятся в банках ВТБ и «Сбербанк», а квартиры расположены в поселении Сосенское в Москве. Долгих задержали в ноябре 2022 года по обвинению в получении крупной взятки, передает РАПСИ.

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По делу экс-полковника МВД Игоря Долгих суд арестовал 15 квартир и более 70 банковских счетов. Об этом стало известно из документов суда. «Наложен арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такая же мера предпринята в отношении порядка 15 квартир», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что арест Долгих продлен до 23 января 2025 года. Средства находятся в банках ВТБ и «Сбербанк», а квартиры расположены в поселении Сосенское в Москве. Долгих задержали в ноябре 2022 года по обвинению в получении крупной взятки, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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