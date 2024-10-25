По делу экс-полковника МВД Долгих арестовали 15 квартир и 70 счетов

Суд наложил арест на счета Долгих в банках ВТБ и "Сбербанк"
По делу экс-полковника МВД Игоря Долгих суд арестовал 15 квартир и более 70 банковских счетов. Об этом стало известно из документов суда.
«Наложен арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такая же мера предпринята в отношении порядка 15 квартир», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что арест Долгих продлен до 23 января 2025 года.
Средства находятся в банках ВТБ и «Сбербанк», а квартиры расположены в поселении Сосенское в Москве. Долгих задержали в ноябре 2022 года по обвинению в получении крупной взятки, передает РАПСИ.
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