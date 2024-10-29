«Почта России» предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы

30 октября 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

«Почта России» предложила ввести новые условия для доставки товаров из-за границы Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство «Почты России» выступило с предложением к правительству РФ о введении ограничений для иностранных интернет-магазинов на российском рынке электронной торговли. По информации РБК, предложение направлено на установление дополнительных условий для иностранных компаний, желающих войти в реестр операторов электронной торговли в России. «„Почта России“ предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли», — говорится в материале РБК. Среди предлагаемых условий — обязательное физическое присутствие компании на территории РФ, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД и минимальный размер уставного капитала в 100 миллионов рублей. На форуме Finopolis руководитель Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что «Почта России» оказалась не в состоянии конкурировать с маркетплейсами из-за несправедливых условий. По его словам, государственное регулирование, которому подчиняется «Почта России», оказалось слишком строгим и обременительным, что фактически лишило компанию возможности побеждать в конкурентной борьбе. Греф также отметил, что для обеспечения честной конкуренции необходимо было уравнять условия для всех участников рынка. В частности, он предложил разрешить «Почте России» привлекать к работе самозанятых граждан и снять некоторые ограничения на таможенное оформление товаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство «Почты России» выступило с предложением к правительству РФ о введении ограничений для иностранных интернет-магазинов на российском рынке электронной торговли. По информации РБК, предложение направлено на установление дополнительных условий для иностранных компаний, желающих войти в реестр операторов электронной торговли в России. «„Почта России“ предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли», — говорится в материале РБК. Среди предлагаемых условий — обязательное физическое присутствие компании на территории РФ, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД и минимальный размер уставного капитала в 100 миллионов рублей. На форуме Finopolis руководитель Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что «Почта России» оказалась не в состоянии конкурировать с маркетплейсами из-за несправедливых условий. По его словам, государственное регулирование, которому подчиняется «Почта России», оказалось слишком строгим и обременительным, что фактически лишило компанию возможности побеждать в конкурентной борьбе. Греф также отметил, что для обеспечения честной конкуренции необходимо было уравнять условия для всех участников рынка. В частности, он предложил разрешить «Почте России» привлекать к работе самозанятых граждан и снять некоторые ограничения на таможенное оформление товаров.