МИД РФ отреагировал на задержание журналистов, прибывших в США освещать выборы

Захарова: США не предупредили Россию о задержании журналистов в аэропорту

30 октября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что пограничники в США допрашивали журналистов из РФ несколько часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вашингтон не предупредил Москву о задержании в аэропорту журналистов, которые прибыли в страну для освещения выборов президента. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что корреспондентов допрашивали несколько часов, хотя у них были оформлены все нужные документы. Новость по теме Все, что россиянам нужно знать о выборах в США: скандальная гонка и прогнозы «Они ехали туда не инкогнито, они ехали туда <…> в полном соответствии с выданными документами. Они заявили цель — работать как журналисты по освещению выборов, прошли все процедуры. Они получили визы, разрешение, взяли весь пакет документов, направились в США. Там их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали. <…> Мало того, пока весь этот произвол проходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов», — заявила Захарова, ее слова передает радио Sputnik . Мария Захарова добавила, что допрос журналистов длился несколько часов. В итоге оператору группы было отказано в пресечении американской границы, ему аннулировали въездную визу. Причиной этому в США назвали административные резоны, однако непонятно, что именно это означает. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что на них «сокрушительную победу» одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Для этого он сравнил итоги голосований в Пенсильвании во время выборов в 2020-м и 2024-м годах, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон не предупредил Москву о задержании в аэропорту журналистов, которые прибыли в страну для освещения выборов президента. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что корреспондентов допрашивали несколько часов, хотя у них были оформлены все нужные документы. «Они ехали туда не инкогнито, они ехали туда <…> в полном соответствии с выданными документами. Они заявили цель — работать как журналисты по освещению выборов, прошли все процедуры. Они получили визы, разрешение, взяли весь пакет документов, направились в США. Там их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали. <…> Мало того, пока весь этот произвол проходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов», — заявила Захарова, ее слова передает радио Sputnik. Мария Захарова добавила, что допрос журналистов длился несколько часов. В итоге оператору группы было отказано в пресечении американской границы, ему аннулировали въездную визу. Причиной этому в США назвали административные резоны, однако непонятно, что именно это означает. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что на них «сокрушительную победу» одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Для этого он сравнил итоги голосований в Пенсильвании во время выборов в 2020-м и 2024-м годах, передает «Национальная служба новостей».