В Петербурге поймали подозреваемого в совращении 11-летней девочки

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в рассылке фотографий интимного и порнографического характера
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в рассылке фотографий интимного и порнографического характера Фото:

Подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера 27-летний мужчина задержан в Санкт-Петербурге. Он признался, что рассылал интимные и порнографические фотографии, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

«Задержан за распространение порнографии. Я отправлял… Фотографии девушек. Кому — не помню. Возможно, отправлял [несовершеннолетним], я не помню», — рассказал мужчина оперативникам. Его слова передает «Фонтанка.ру». Он признал вину и раскаялся. 

Поводом для задержание стало обращение в полицию 11-летней девочки. Она рассказала, что в январе 2024 года мужчина прислал ей интимные фото в личной переписке в соцсети «ВКонтакте». Полиция изъяла у злоумышленника два телефона, ноутбук, стационарный компьютер и три жестких диска. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность мужчины к иным схожим преступлениям, заключили в издании.

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Подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера 27-летний мужчина задержан в Санкт-Петербурге. Он признался, что рассылал интимные и порнографические фотографии, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. «Задержан за распространение порнографии. Я отправлял… Фотографии девушек. Кому — не помню. Возможно, отправлял [несовершеннолетним], я не помню», — рассказал мужчина оперативникам. Его слова передает «Фонтанка.ру». Он признал вину и раскаялся.  Поводом для задержание стало обращение в полицию 11-летней девочки. Она рассказала, что в январе 2024 года мужчина прислал ей интимные фото в личной переписке в соцсети «ВКонтакте». Полиция изъяла у злоумышленника два телефона, ноутбук, стационарный компьютер и три жестких диска. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность мужчины к иным схожим преступлениям, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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