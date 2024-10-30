В Петербурге поймали подозреваемого в совращении 11-летней девочки

Подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера 27-летний мужчина задержан в Санкт-Петербурге. Он признался, что рассылал интимные и порнографические фотографии, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
«Задержан за распространение порнографии. Я отправлял… Фотографии девушек. Кому — не помню. Возможно, отправлял [несовершеннолетним], я не помню», — рассказал мужчина оперативникам. Его слова передает «Фонтанка.ру». Он признал вину и раскаялся.
Поводом для задержание стало обращение в полицию 11-летней девочки. Она рассказала, что в январе 2024 года мужчина прислал ей интимные фото в личной переписке в соцсети «ВКонтакте». Полиция изъяла у злоумышленника два телефона, ноутбук, стационарный компьютер и три жестких диска. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность мужчины к иным схожим преступлениям, заключили в издании.
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