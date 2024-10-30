МВД показало кадры задержания владимирских мошенников, укравших 11 млн у военных

Во Владимирской области задержаны сотрудники пункта отбора на военную службу, подозреваемые в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт военнослужащих. Видео задержания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты <...>. В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, преступления были совершены во время оформления документов на прохождение службы в зоне специальной военной операции.
В ходе следственных мероприятий было возбуждено пять уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража). Помимо этого, при задержании были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут иметь значимость для доказательства вины подозреваемых. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.
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