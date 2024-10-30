МВД показало кадры задержания владимирских мошенников, укравших 11 млн у военных

Задержаны подозреваемые в кражах с карт участников СВО во Владимирской области
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Задержаны сотрудники пункта отбора на военную службу, которые подозреваются в серии краже денег
Задержаны сотрудники пункта отбора на военную службу, которые подозреваются в серии краже денег Фото:

Во Владимирской области задержаны сотрудники пункта отбора на военную службу, подозреваемые в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт военнослужащих. Видео задержания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты <...>. В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей», — написала Волк в своем telegram-канале.  По ее словам, преступления были совершены во время оформления документов на прохождение службы в зоне специальной военной операции.

В ходе следственных мероприятий было возбуждено пять уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража). Помимо этого, при задержании были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут иметь значимость для доказательства вины подозреваемых. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

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Во Владимирской области задержаны сотрудники пункта отбора на военную службу, подозреваемые в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт военнослужащих. Видео задержания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.  «Они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты <...>. В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей», — написала Волк в своем telegram-канале.  По ее словам, преступления были совершены во время оформления документов на прохождение службы в зоне специальной военной операции. В ходе следственных мероприятий было возбуждено пять уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража). Помимо этого, при задержании были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут иметь значимость для доказательства вины подозреваемых. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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