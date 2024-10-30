Минобороны Белоруссии анонсировало учения стран ОДКБ

Масштабные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в будущем сентябре
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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил об учениях стран-участниц ОДКБ
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил об учениях стран-участниц ОДКБ Фото:

Совместные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в сентябре 2025 года. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова передает пресс-служба оборонного ведомства. 

«Основное внимание белорусской стороны будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Белоруссии в сентябре 2025 года совместных учений», — сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии со ссылкой на слова Виктора Хренина. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По их данным, учения пройдут в формате проектов «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». Они также затронут положения стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года.

Странами-участницами ОДКБ являются: Белоруссия, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявляла, что страны-члены Организации, проигнорировавшие вторжение ВСУ в Курскую область, на самом деле поддерживают Украину.

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Совместные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в сентябре 2025 года. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова передает пресс-служба оборонного ведомства.  «Основное внимание белорусской стороны будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Белоруссии в сентябре 2025 года совместных учений», — сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии со ссылкой на слова Виктора Хренина. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. По их данным, учения пройдут в формате проектов «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». Они также затронут положения стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года. Странами-участницами ОДКБ являются: Белоруссия, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявляла, что страны-члены Организации, проигнорировавшие вторжение ВСУ в Курскую область, на самом деле поддерживают Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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