Соперники Санду назвали ее победу на выборах в Молдавии нелегитимной

Партия социалистов Молдавии не признала голосование за рубежом
© Служба новостей «URA.RU»
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Санду назвали президентом диаспоры
Санду назвали президентом диаспоры Фото:

Прошедшие в Молдавии выборы нельзя назвать свободными и демократическими, заявила Партия социалистов. Они уверены, что настоящий победитель — Александр Стояногло, а Майю Санду помогли выбрать западные покровители. 

По предварительным данным, после обработки 99,86% бюллетеней действующий президент Молдавии Майя Санду получила 55,41% голосов. Ее соперник — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — набрал 44,59% голосов.

«Майя Санду — нелегитимный президент, признанный только ее спонсорами и сторонниками за рубежом... Народ Молдовы чувствует себя преданным и ограбленным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. Александр Стояногло, по мнению большинства граждан Молдовы, одержал настоящую победу на этих выборах. За него отдали свои голоса 51,19% избирателей в стране. Майя Санду получила поддержку в основном от диаспоры. Партия социалистов Республики Молдова отказалась признавать результаты голосования за рубежом, которые способствовали победе Санду.

Как заявляет Партия социалистов, недавно прошедшие президентские выборы, в частности голосование на зарубежных участках, нельзя назвать демократическим отражением воли граждан Молдавии. В процессе голосования были зафиксированы серьезные нарушения: неоправданное снижение числа избирательных участков, ограничение доступа избирателей, многочисленные случаи преднамеренных фальсификаций и исчезновение урн для голосования. В результате сотни тысяч граждан были лишены возможности осуществить свое избирательное право, что существенно повлияло на итоги выборов.

Президентские выборы в Молдавии прошли еще 20 октября, однако ни один из претендентов на пост главы государства не смог собрать необходимое большинство в 50%, вследствие чего был назначен второй тур голосования, пишет RT. Более половины участвовавших в голосовании выразили поддержку евроинтеграции, что было подтверждено решением Конституционного суда страны, утвердившего исход референдума в пользу вступления в ЕС, передает «Национальная служба новостей». 

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Прошедшие в Молдавии выборы нельзя назвать свободными и демократическими, заявила Партия социалистов. Они уверены, что настоящий победитель — Александр Стояногло, а Майю Санду помогли выбрать западные покровители.  По предварительным данным, после обработки 99,86% бюллетеней действующий президент Молдавии Майя Санду получила 55,41% голосов. Ее соперник — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — набрал 44,59% голосов. «Майя Санду — нелегитимный президент, признанный только ее спонсорами и сторонниками за рубежом... Народ Молдовы чувствует себя преданным и ограбленным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. Александр Стояногло, по мнению большинства граждан Молдовы, одержал настоящую победу на этих выборах. За него отдали свои голоса 51,19% избирателей в стране. Майя Санду получила поддержку в основном от диаспоры. Партия социалистов Республики Молдова отказалась признавать результаты голосования за рубежом, которые способствовали победе Санду. Как заявляет Партия социалистов, недавно прошедшие президентские выборы, в частности голосование на зарубежных участках, нельзя назвать демократическим отражением воли граждан Молдавии. В процессе голосования были зафиксированы серьезные нарушения: неоправданное снижение числа избирательных участков, ограничение доступа избирателей, многочисленные случаи преднамеренных фальсификаций и исчезновение урн для голосования. В результате сотни тысяч граждан были лишены возможности осуществить свое избирательное право, что существенно повлияло на итоги выборов. Президентские выборы в Молдавии прошли еще 20 октября, однако ни один из претендентов на пост главы государства не смог собрать необходимое большинство в 50%, вследствие чего был назначен второй тур голосования, пишет RT. Более половины участвовавших в голосовании выразили поддержку евроинтеграции, что было подтверждено решением Конституционного суда страны, утвердившего исход референдума в пользу вступления в ЕС, передает «Национальная служба новостей». 
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