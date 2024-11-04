МИД РФ отреагировал на итоги выборов в Молдавии

Захарова: выборы в Молдавии являлись самыми недемократичными за последние годы

04 ноября 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что выборы в Молдавии прошли недемократично Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшие выборы в Молдавии. По ее словам, это была самая недемократичная избирательная кампания за последние годы. Ее слова опубликованы на официальном сайте российского международного ведомства. Новость по теме Кто победил в выборах президента в Молдавии: итоги голосования, заявления о расколе в стране «Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса», — заявила Мария Захарова. ЦИК Молдавии объявил, что действующий президент Молдавии Майя Санду одержала победу на выборах. По итогам подсчета голосов было объявлено, что Санду лидировала с 55,33%, передает MK.RU . Соперники действующего президента поспешили отметить, что прошедшие в Молдавии выборы не были свободными и демократическими. Об этом заявили представители Партия социалистов. Оппозиция отметила, что на выборах были зафиксированы случаи фальсификации, сообщает «Национальная служба новостей». В Молдавии 20 октября состоялись президентские выборы, но ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы большинства в 50%. В связи с этим было решено провести второй тур голосования. По итогам голосования, более половины избирателей также выступили за евроинтеграцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшие выборы в Молдавии. По ее словам, это была самая недемократичная избирательная кампания за последние годы. Ее слова опубликованы на официальном сайте российского международного ведомства. «Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса», — заявила Мария Захарова. ЦИК Молдавии объявил, что действующий президент Молдавии Майя Санду одержала победу на выборах. По итогам подсчета голосов было объявлено, что Санду лидировала с 55,33%, передает MK.RU. Соперники действующего президента поспешили отметить, что прошедшие в Молдавии выборы не были свободными и демократическими. Об этом заявили представители Партия социалистов. Оппозиция отметила, что на выборах были зафиксированы случаи фальсификации, сообщает «Национальная служба новостей». В Молдавии 20 октября состоялись президентские выборы, но ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы большинства в 50%. В связи с этим было решено провести второй тур голосования. По итогам голосования, более половины избирателей также выступили за евроинтеграцию.