В Питере по подозрению в педофилии задержали замдиректора Центра по воспитанию

Заместителя директора Центра по содействию семейному воспитанию в Колпино арестовали по подозрению в педофилии. Мужчине вменяется совершение развратных действий в отношении как минимум двух несовершеннолетних мальчиков.
«По версии следствия, 57-летний Герман Б. пользовался беспомощным состоянием воспитанников школы-интерната и совершил недопустимое в отношении двух ребят 8 и 17 лет», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что у замдиректора взяли образцы для проведения генетического анализа.
По данным Mash, заместитель директора пока проявляет нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. В настоящее время в отношении педагога проводится проверка по факту возможной причастности к другим инцидентам домогательств. Инциденты с двумя несовершеннолетними воспитанниками произошли весной прошлого года.
Ранее РЕН ТВ сообщило о задержании в поселке Елизаветино Ленинградской области 49-летнего учителя математики. Он обвиняется в совращении второклассника и четвероклассника.
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