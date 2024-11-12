В Питере по подозрению в педофилии задержали замдиректора Центра по воспитанию

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Замдиректора задержали и взяли биологический материал для экспертизы
Замдиректора задержали и взяли биологический материал для экспертизы Фото:

Заместителя директора Центра по содействию семейному воспитанию в Колпино арестовали по подозрению в педофилии. Мужчине вменяется совершение развратных действий в отношении как минимум двух несовершеннолетних мальчиков. 

«По версии следствия, 57-летний Герман Б. пользовался беспомощным состоянием воспитанников школы-интерната и совершил недопустимое в отношении двух ребят 8 и 17 лет», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что у замдиректора взяли образцы для проведения генетического анализа.

По данным Mash, заместитель директора пока проявляет нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. В настоящее время в отношении педагога проводится проверка по факту возможной причастности к другим инцидентам домогательств. Инциденты с двумя несовершеннолетними воспитанниками произошли весной прошлого года.

Ранее РЕН ТВ сообщило о задержании в поселке Елизаветино Ленинградской области 49-летнего учителя математики. Он обвиняется в совращении второклассника и четвероклассника.

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Заместителя директора Центра по содействию семейному воспитанию в Колпино арестовали по подозрению в педофилии. Мужчине вменяется совершение развратных действий в отношении как минимум двух несовершеннолетних мальчиков.  «По версии следствия, 57-летний Герман Б. пользовался беспомощным состоянием воспитанников школы-интерната и совершил недопустимое в отношении двух ребят 8 и 17 лет», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что у замдиректора взяли образцы для проведения генетического анализа. По данным Mash, заместитель директора пока проявляет нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. В настоящее время в отношении педагога проводится проверка по факту возможной причастности к другим инцидентам домогательств. Инциденты с двумя несовершеннолетними воспитанниками произошли весной прошлого года. Ранее РЕН ТВ сообщило о задержании в поселке Елизаветино Ленинградской области 49-летнего учителя математики. Он обвиняется в совращении второклассника и четвероклассника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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