Армия и оружие Песков: ВС РФ аккуратно относятся к мирному населению Украины 13 ноября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 + ВС РФ лояльно относятся к населению Украины при выполнении поставленных целей в ходе СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия в ходе выполнения спецоперации на Украине достаточно аккуратно действует в отношении населения данной страны. Данная практика продолжается до сих пор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от [ВСУ]. Эта практика продолжается. Динамика СВО высокая и она продолжается полным ходом», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская армия в ходе выполнения спецоперации на Украине достаточно аккуратно действует в отношении населения данной страны. Данная практика продолжается до сих пор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от [ВСУ]. Эта практика продолжается. Динамика СВО высокая и она продолжается полным ходом», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям