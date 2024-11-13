Песков: ВС РФ аккуратно относятся к мирному населению Украины

Российская армия в ходе выполнения спецоперации на Украине достаточно аккуратно действует в отношении населения данной страны. Данная практика продолжается до сих пор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от [ВСУ]. Эта практика продолжается. Динамика СВО высокая и она продолжается полным ходом», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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