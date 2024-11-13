Песков: ВС РФ аккуратно относятся к мирному населению Украины

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
ВС РФ лояльно относятся к населению Украины при выполнении поставленных целей в ходе СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в ходе выполнения спецоперации на Украине достаточно аккуратно действует в отношении населения данной страны. Данная практика продолжается до сих пор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от [ВСУ]. Эта практика продолжается. Динамика СВО высокая и она продолжается полным ходом», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российская армия в ходе выполнения спецоперации на Украине достаточно аккуратно действует в отношении населения данной страны. Данная практика продолжается до сих пор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от [ВСУ]. Эта практика продолжается. Динамика СВО высокая и она продолжается полным ходом», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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