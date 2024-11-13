В Кремле заявили, что Навальная* и Кара-Мурза** не имеют отношения к России

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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Навальная* и Кара-Мурза** не имеют отношения к России, заявил Песков Фото:

В ответ на вопрос о предстоящей демонстрации в Берлине, в которой будут участвовать Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти фигуры не имеют связи с Россией. По его мнению, они полностью оторваны от страны.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. Они не имеют отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — заявил Песков. По словам представителя Кремля, любое мнение данных личностей по какому-либо интересу в правительстве не вызовет.

*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

***Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом

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В ответ на вопрос о предстоящей демонстрации в Берлине, в которой будут участвовать Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти фигуры не имеют связи с Россией. По его мнению, они полностью оторваны от страны. «Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. Они не имеют отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — заявил Песков. По словам представителя Кремля, любое мнение данных личностей по какому-либо интересу в правительстве не вызовет. *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ** Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом ***Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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