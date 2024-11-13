В Кремле заявили, что Навальная* и Кара-Мурза** не имеют отношения к России

В ответ на вопрос о предстоящей демонстрации в Берлине, в которой будут участвовать Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти фигуры не имеют связи с Россией. По его мнению, они полностью оторваны от страны.
«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. Они не имеют отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — заявил Песков. По словам представителя Кремля, любое мнение данных личностей по какому-либо интересу в правительстве не вызовет.
*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
***Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
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