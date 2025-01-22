Лавров озвучил требование по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: в вопросе урегулирования конфликта важны юридические договоренности
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Лавров заявил, что договоренности между РФ и Украиной должны быть закреплены юридически
Лавров заявил, что договоренности между РФ и Украиной должны быть закреплены юридически Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При урегулировании российско-украинского конфликта обязательны юридические договоренности, которые невозможно нарушить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, закрепляющих механизм невозможности их нарушения», — сообщил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Трансляция ведется на официальном сайте российского МИД.

Ранее и Лавров, и президент РФ Владимир Путин неоднократно заявляли, что основными условиями России для прекращения конфликта является выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО. При это глава государства и глава МИД России подчеркивали, что российская сторона готова к переговорам в любой момент.

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При урегулировании российско-украинского конфликта обязательны юридические договоренности, которые невозможно нарушить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, закрепляющих механизм невозможности их нарушения», — сообщил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Трансляция ведется на официальном сайте российского МИД. Ранее и Лавров, и президент РФ Владимир Путин неоднократно заявляли, что основными условиями России для прекращения конфликта является выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО. При это глава государства и глава МИД России подчеркивали, что российская сторона готова к переговорам в любой момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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