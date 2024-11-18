Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии

Бывший украинский депутат Руслан Овчаренко и командир бригады ВСУ Всеволод Кожемяко подозреваются в организации торговли наркотиками в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области.
«В ходе предварительного следствия, установлено, что гуманитарную помощь, в том числе и наркотические средства, украинские боевики получали от иностранной благотворительной организации „World Central Kitchen“. Через волонтеров украинского благотворительного фонда „Харьковщина в сердце“ руководителем которого является бывший депутат от партии „Оппозиционная платформа, за — жизнь“, гражданин Украины Руслан Овчаренко», — передает telegram-канал ВГА Харьковской области.
Отмечается также, что экс-депутат заручился поддержкой командира 13-й бригады ВСУ Всеволода Кожемяко. Последний осуществлял логистику запрещенных веществ в особо крупном размере. Их подвозили к фронтовой линии. В отношении Овчаренко и Кожемяко возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, хранении и перевозки наркотических веществ в крупном размере.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД в Мариуполе обнаружили тайник, в котором хранились ингредиенты для приготовления наркотиков. Об этом рассказала представитель спецслужбы в ДНР Оксана Семесенко. По ее словам, ВСУ использовали запрещенные вещества в личных целях, а также с целью контрабанды.
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