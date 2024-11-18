ВС РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка

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Российские бойцы освободили Новоалексеевку, передает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз от ВСУ был зачищен поселок Новоалексеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр освободили населенный пункт Новоалексеевка», — сообщает военное ведомство. Слова передает РИА Новости.

Российские бойцы периодически освобождают населенные пункты в зоне СВО. Активные боевые действия проходят в ДНР, Курской области и других направлениях.

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Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз от ВСУ был зачищен поселок Новоалексеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск «Центр освободили населенный пункт Новоалексеевка», — сообщает военное ведомство. Слова передает РИА Новости. Российские бойцы периодически освобождают населенные пункты в зоне СВО. Активные боевые действия проходят в ДНР, Курской области и других направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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