ВС РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка

18 ноября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Российские бойцы освободили Новоалексеевку, передает Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз от ВСУ был зачищен поселок Новоалексеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск «Центр освободили населенный пункт Новоалексеевка», — сообщает военное ведомство. Слова передает РИА Новости. Российские бойцы периодически освобождают населенные пункты в зоне СВО. Активные боевые действия проходят в ДНР, Курской области и других направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз от ВСУ был зачищен поселок Новоалексеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск «Центр освободили населенный пункт Новоалексеевка», — сообщает военное ведомство. Слова передает РИА Новости. Российские бойцы периодически освобождают населенные пункты в зоне СВО. Активные боевые действия проходят в ДНР, Курской области и других направлениях.