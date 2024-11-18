ВС РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка

Российские бойцы освободили Новоалексеевку, передает Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз от ВСУ был зачищен поселок Новоалексеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр освободили населенный пункт Новоалексеевка», — сообщает военное ведомство. Слова передает РИА Новости.
Российские бойцы периодически освобождают населенные пункты в зоне СВО. Активные боевые действия проходят в ДНР, Курской области и других направлениях.
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