Министр спорта заявил о сближении с МОК

Россия начала постепенно сближаться с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, призвав избавиться от взаимных оскорблений. Он также подчеркнул, что в настоящий момент взаимодействие между Олимпийским комитетом России (ОКРП) и МОК проходит постепенно и непублично, причем только на нейтральных территориях.
«Диалог с МОК ведется непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках. Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК», — подчеркнул Дегтярев о время Всероссийского форума новых медиа в Москве.
В настоящий момент МОК разрешает российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом. При этом изначально спортсмены из РФ с 2022 года были вовсе отстранены от участия в мероприятиях.
Ранее МОК приостановил членство Олимпийского комитета России от международных соревнований. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента олимпийского комитета Томаса Баха.
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