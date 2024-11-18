Путин встретился с главой региона, атакуемого ВСУ

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Этот приграничный регион один из тех, что регулярно обстреливается украинскими военными. В ходе встречи обсуждались ключевые проекты в области социальной инфраструктуры на территории, включая строительство детской областной больницы и восстановление школ, а также ситуация в сфере промышленности и сельского хозяйства.
«Мы начали сегодня очень важный инфраструктурный проект. По вашему поручению уже начались работы по строительству одного из самых главных социальных медицинских объектов, которые, к сожалению, пока у нас в Запорожской области не было. Это медицинское учреждение — областная детская больница», — сообщил губернатор Балицкий в разговоре с Путиным. Итоги встречи опубликованы на официальном сайте Кремля. Глава Запорожской области также рассказал о реализации на территории проектов в образовательной сфере, включая строительство школ. Все это исполняется согласно поручениям российского президента, напомнил Балицкий.
Кроме того, губернатор поднял вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщив о высоком уровне безопасности объекта. Также были затронуты темы выплат людям, потерявшим жилье и другие вопросы.
ВСУ продолжают нападать на территории в Запорожской области, однако ВС РФ активно выбивают силы противника. На днях действия украинских военных привели к тому, что более 40 тысяч человек в регионе остались без электричества. Также ранее сообщалось, что украинских силовиков уличили в вербовке несовершеннолетних в Запорожской области, передает 360.ru.
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