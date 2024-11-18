Песков: подвижек в организации диалога между Путиным и Трампом пока нет

Необходимые механизмы для организации разговора президента России Владимира Путина и новоизбранного лидера Штатов Дональда Трампа имеются. Они смогут легко использоваться при желании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Механизмы для диалога [Путина и Трампа] имеются, и при наличии политической воли они легко и оперативно могут быть задействованы», — рассказал Песков ТАСС. Так представитель Кремля ответил на замечание корреспондента о том, что у Трампа нет доступа к каналам правительственной связи, пока не состоится его инаугурация.
Ранее Песков заявил, что организация разговора требует значительной подготовки, и пока что никаких шагов для этого не предпринимается. По его словам, при необходимости разговор между Путиным и Трампом может быть подготовлен очень оперативно.
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