В России возбудили дело против экс-охранника Саакашвили

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина. Его подозревают в совершении теракта и наемничестве. Об этом сообщили в СК РФ.
«Следственным комитетом России в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. „а“, „в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — передает СК в своем telegram-канале.
По информации следствия, Батурин организовывал подготовку наемников и сам участвовал в вооруженных действиях на территории РФ. В сентябре 2024 года он вместе с другими членами наемнических групп нелегально перешел государственную границу России и проник на территорию Курской области, где были совершены преступления против мирного населения. В настоящее время следственные органы предпринимают необходимые меры для определения местоположения Батурина и его соучастников.
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