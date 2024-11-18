Московский суд оштрафовал Google на 4 миллиона

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Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию Фото:

Транснациональная компания Google заплатит штраф, сумма которого составляет почти 4 миллиона рублей. Такую меру назначил Таганский суд Москвы за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

«„Гугл ЛЛС“признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает агентство ТАСС. Там пояснили, что компанию Google LLC обвиняют в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации.

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Транснациональная компания Google заплатит штраф, сумма которого составляет почти 4 миллиона рублей. Такую меру назначил Таганский суд Москвы за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.  «„Гугл ЛЛС“признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает агентство ТАСС. Там пояснили, что компанию Google LLC обвиняют в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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