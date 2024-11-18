Московский суд оштрафовал Google на 4 миллиона

Транснациональная компания Google заплатит штраф, сумма которого составляет почти 4 миллиона рублей. Такую меру назначил Таганский суд Москвы за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«„Гугл ЛЛС“признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает агентство ТАСС. Там пояснили, что компанию Google LLC обвиняют в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.