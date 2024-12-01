Счета комика Долгополова, глумившегося над терактами, заблокировали в России

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ФНС заблокировало счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова
ФНС заблокировало счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова Фото:

По решению ФНС счета покинувшего Россию комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге от 2 апреля 2023 года, где был убит военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Это следует из данных сервиса «БИР-Аналитик». 

«На 30 ноября ИП Долгополова является действующим, однако счета предпринимателя заблокированы. Решения о блокировке выносятся с 2022 года», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса. Причиной блокировки стало «непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».

Долгополов давно не проживает на территории РФ. Комик уехал из России после того, как в полицию поступило заявление жителя Подмосковья. Оно спровоцировало начало проверки выступления Долгополова, которое тот дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года.

В апреле 2023 года депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна из-за шутки над терактом, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Бастрыкин поручил начать процессуальную проверку действий стендап-комиков.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В этот день он проводил творческую встречу в кафе. Он погиб в результате подрыва заведения. Более 40 человек получили ранения.

Подозреваемой в теракте оказалась Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), которая принесла на мероприятие статуэтку со взрывным устройством. Ее она получила от украинского диверсанта. По данным СК РФ, теракт готовился на территории Украины долгое время.

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По решению ФНС счета покинувшего Россию комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге от 2 апреля 2023 года, где был убит военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Это следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».  «На 30 ноября ИП Долгополова является действующим, однако счета предпринимателя заблокированы. Решения о блокировке выносятся с 2022 года», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса. Причиной блокировки стало «непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления». Долгополов давно не проживает на территории РФ. Комик уехал из России после того, как в полицию поступило заявление жителя Подмосковья. Оно спровоцировало начало проверки выступления Долгополова, которое тот дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. В апреле 2023 года депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна из-за шутки над терактом, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Бастрыкин поручил начать процессуальную проверку действий стендап-комиков. Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В этот день он проводил творческую встречу в кафе. Он погиб в результате подрыва заведения. Более 40 человек получили ранения. Подозреваемой в теракте оказалась Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), которая принесла на мероприятие статуэтку со взрывным устройством. Ее она получила от украинского диверсанта. По данным СК РФ, теракт готовился на территории Украины долгое время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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