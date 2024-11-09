Экс-сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян поплатился за побег из России

Mash: ФНС заблокировала счета Гарика Оганисяна
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Оганисяну грозит уголовное дело за оправдание терроризма, пишет Mash
Оганисяну грозит уголовное дело за оправдание терроризма, пишет Mash Фото:

Экс-сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян столкнулся с проблемами после бегства из России. Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала его счета из-за долгов.

«ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Гарика Оганисяна», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что он уехал в Армению, где страдает от депрессии и безработицы, утешая себя алкоголем.

Оганисян, по информации Mash, забыл о своем ИП в России, и налоговая приостановила операции по его счетам. Вернуться на родину он не может из-за угрозы уголовного преследования за оправдание терроризма, передали в telegram-канале.

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Экс-сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян столкнулся с проблемами после бегства из России. Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала его счета из-за долгов. «ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Гарика Оганисяна», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что он уехал в Армению, где страдает от депрессии и безработицы, утешая себя алкоголем. Оганисян, по информации Mash, забыл о своем ИП в России, и налоговая приостановила операции по его счетам. Вернуться на родину он не может из-за угрозы уголовного преследования за оправдание терроризма, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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