Экс-сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян поплатился за побег из России

Экс-сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян столкнулся с проблемами после бегства из России. Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала его счета из-за долгов.
«ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Гарика Оганисяна», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что он уехал в Армению, где страдает от депрессии и безработицы, утешая себя алкоголем.
Оганисян, по информации Mash, забыл о своем ИП в России, и налоговая приостановила операции по его счетам. Вернуться на родину он не может из-за угрозы уголовного преследования за оправдание терроризма, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.